В Бурятии определены победители конкурса молодых художников

Работы на «Art round - 2020» прислали 319 участников



В Улан-Удэ подвели итоги конкурса молодых художников «Art round 2020», посвящённого 60-летию ВСГИК. В мероприятии приняли участие 319 молодых художников в возрасте от 10 до 35 лет из Свердловской, Томской, Иркутской областей, Алтайского, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краёв, а также республик Тыва, Алтай, Саха-Якутия и Бурятия.



Конкурс проводился в пяти направлениях (декоративно-прикладное искусство, живопись, графика, дизайн, скульптура) и в трёх возрастных категориях (10-17 лет, 18-25 лет, 26-35 лет).



Победителями конкурса стали:



Номинация «Декоративно-прикладное искусство: батик»

Категория 10-17 лет:

Диплом II степени – В. Вероника - «Песнь Марала» (холодный батик); респ. Алтай, с. Шебалино.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Колова Мария - «Краски лета» (горячий батик, искусственный шёлк); ХМАО, г. Ханты-Мансийск.

Диплом II степени – Подкина Ирина - «Тайные миры» (горячий батик, вышивка); Свердловская обл. г. Екатеринбург.

Диплом III степени – Разживина Елена – «Алиса» (холодный батик); г. Улан-Удэ.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Манерова Ирина – «В путь» (хлопок, горячий батик); Свердловская обл. г. Екатеринбург.



Номинация «Декоративно-прикладное искусство: кукла, игрушка»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Ч. Варвара - «Композитор» (папье-маше, ткань); Камчатский край, р.п. Вулканный.

Диплом II степени – М. Ирина - «Чеширский кот» (мех, шитье); Камчатский край, р.п. Вулканный.

Диплом III степени – Д. Тамир - «Водяной дракон» (модульное оригами, цветная бумага); РБ, г. Гусиноозёрск.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Расова Алёна - «Энола Широтти» (шерсть, валянье); г. Улан-Удэ.

Диплом II степени – Бандерова Арина – «Чукчаночка» (шерсть, валянье); респ. Саха-Якутия.

Диплом III степени – Дашинимаева Саяна - «Интерьерная кукла» (холодный фарфор, папье-маше, картон, акрил, ткань, пряжа); г. Улан-Удэ.



Номинация «Декоративно-прикладное искусство: панно»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Ж. Александра - «Кай черчек (Алтайские сказки)» (бязь, акрил, пайетки, ветки, лента, жгут, шнур); респ. Алтай. с. Шебалино

Диплом II степени – Б. Анжелика - «Герб - Хоринского района» (аппликация, бисер); РБ, с. Хоринск

Диплом II степени – В. Вероника - «Алтайское солнце» (акрил, гуашь, пайетки, ветки, жгут); респ. Алтай. с. Шебалино

Диплом III степени – М. Дарья - «Декоративная живопись стола» (акрил, роспись); Забайкальский край, г. Борзя.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Исакова Анастасия «Дождливый город» (гобелен, пряжа, хлопковая нить); г. Екатеринбург.

Диплом II степени – Кузнецова Яна - триптих «Дух кочевников» (плёночный витраж, орг. стекло, витражная плёнка, свинцовая цента, кабошоны, акриловая краска); г. Улан-Удэ.

Диплом III степени – Расова Алёна - «Подношение» (гобелен, волос) г. Улан-Удэ.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Лунева Юлия - «Ностальгия», (терра, сухоцветы, дек.шпаклевка); Забайкальский край, п.г.т. Шерловая гора.



Номинация «Декоративно-прикладное искусство»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Г. Артём - «Петухи» (роспись по дереву, гуашь, лак); г. Улан-Удэ.

Диплом II степени – Ш. Юлия - «Соблюдай правило» (аппликация, бязь, нитка); г. Улан-Удэ.

Диплом II степени – Ш. Елена - «Бурятская красавица» (роспись по дереву, гуашь, лак); РБ г. Гусиноозёрск.

Диплом III степени – М. Светлана - «Весна (коврик)» (лоскутное шитьё, ткань); РБ с. Кабанск.

Диплом III степени – О. Сэлмэг – «Матрешки (буряад зураг)» (роспись по дереву, акрил); РБ с. Нижняя Иволга.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Сергеева Ксения - «Всадник» (керамика, глазурь; фьюзинг, стекло); г. Екатеринбург.

Диплом III степени – Ракипов Вадим - «Музыкант» (паяный витраж, стекло, свинец); г. Екатеринбург.

Диплом II степени – Исаков Михаил – «Плакетка с эмалью» (перегородчатая горячая эмаль, медь); г. Екатеринбург.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Удовик Римма – «Венера» (ручная лепка; шамотная масса глазури, оксиды, обжиг раку); г. Екатеринбург.

Диплом II степени – Демьяненко Иван - «Птица туман» (керамика, шамот, глазурь); ХМАО, г. Нижневартовск.

Диплом III степени – Перепёлкина Тамара - «Рыбы зимой плывут» (керамика, обжиг раку); г. Хабаровск.

Диплом III степени – Фёдорова Светлана – «Актинидия» комплект ювелирных украшений (серебро); г. Хабаровск.



Номинация «Графика»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – К. Яна - «В Даурской степи» (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом I степени – К. Алексей - «Мой дом» (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом II степени – Б. Дарья - «Разруха» (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом II степени – Т. Екатерина - «Алханай» (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом III степени – Н. Баира - «Снегопад» (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом III степени – Ф. Татьяна - «В дальнем стойбище» (линогравюра); Камчатский край, г. Елизово.

Диплом III степени – Э. Дарья - «Пасха» из серии храмы земли Забайкальской (линогравюра); Забайкальский край. г. Борзя.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Шевченко Алёна – «Владивосток, творческий рассвет» (Смешанная техника); г. Владивосток.

Диплом II степени – Быкова Варвара – «Старый вокзал» (Гроттаж); Свердловская обл. г. Екатеринбург.

Диплом II степени – Козлова Ольга – «Лучок» (Смешанная техника); ХМАО г. Нижневартовск.

Диплом II степени – Матвеева Татьяна – «Дух капитана. История старой башни!» (Бумага, линер); г. Улан-Удэ.

Диплом III степени – Рогалева Анна – «Полёт архитектурной фантазии» (Смешанная техника) Приморский край, г. Артём.

Диплом III степени – Токарева Анна – «Каламкари» (Смешанная техника); г. Екатеринбург.

Диплом III степени – Захарова Кристина – Серия «Бык» (Смешанная техника); г. Улан-Удэ.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Ульянов Артём – Серия «Жук, Завод, Король» (Бумага, карандаш); г. Улан-Удэ.

Диплом I степени – Фирюлина Светлана – Серия «Окно, На вахте, Нужна невеста» (Смешанная техника); Приморский край г. Владивосток.

Диплом II степени – Турова Елена – Серия «Мои современники» (Гравюра на картоне) Хабаровский край г. Хабаровск.

Диплом III степени – Демьяненко Иван «Гербарий» (Бумага, тушь, органика); ХАМО г. Нижневартовск.



Номинация «Живопись: акварель»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Ф. Татьяна – триптих «В парке» (акварель); Камчатский край г. Елизова.

Диплом II степени – И. Марина – «Китайский натюрморт» Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом II степени – Т. Анастасия – «Восточный натюрморт»; Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом III степени – С. Полина – «Шаман»; Камчатский край п. Пионерский.

Диплом III степени – С. Елизавета – серия «Осень, Георгины, Букет»; РБ п. Селенгинск.

Диплом III степени – Т. Нарана – «Натюрморт с красной тесьмой»

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Гребнева Анастасия – «Натюрморт с керамическими предметами»; Томская обл. г. Стрежевой.



Номинация «Живопись: гуашь»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – К. Алина – «Мой творческий мир»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом I степени – М. Ирина – «Двор»; Приморский край г. Владивосток

Диплом I степени – Ю. Юлия – «Натюрморт»; Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом II степени – Г. Александра – «На пленэре»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом II степени – Д. Елизавета – «Монгол»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом II степени – М. Ульяна – «Тематический натюрморт»; Забайкальский край. г. Борзя.

Диплом II степени – Т. Илья – «Оборона Петропавловска»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом III степени – Б. Дарья – «Вид из окна»; г. Улан-Удэ.

Диплом III степени – В. Анастасия – «Вниз по улице в кафе»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом III степени – Е. Татьяна – серия пейзажов «Гейзерное озеро, Каменистый берег Катуни, река Катунь»; Р. Алтай. с. Шебалино.

Диплом III степени – Л. Софья – «Цифровой мир»; Камчатский край г. Елизова.

Диплом III степени – У. Екатерина – «Натюрморт»; Забайкальский край. г. Борзя.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Кондалова Дарья – «Суббота»; ХАМО г. Нижневартовск.

Диплом I степени – Шабельникова Валерия – «В гостях у бабушки»; Приморский край г. Уссурийск.

Диплом II степени – Боровкова Алина – «Зелёный сумрак»; г. Владивосток.

Диплом II степени – Быкова Варвара – «Вечер из окна общежитя»; г. Екатеринбург.

Диплом III степени – Салимова Эльмира – «Натюрморт с цветами»; ХАМО г. Нижневартовск.

Диплом III степени – Соломонова Дарья – «В тени сомбреро»; Приморский край, г. Уссурийск.

Диплом III степени – Шевченко Алёна – «Сладкий завтрак»; г. Владивосток.

Категория 26-35 лет:

Диплом II степени – Классен Кристина – «Божии дары земле Сибирской»; ХМАО г. Нефтеюганск..

Диплом II степени – Космакова Ольга – «Комплимент от осени»; г. Улан-Удэ.

Диплом III степени – Алексеева Марина – «Шаманка»; Иркутская область. с. Оса.



Номинация «Живопись: масло»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – М. Антонина – «Последний трамвай»; г. Улан-Удэ.

Диплом II степени – Х. Анастасия – «Весенняя песня»; г. Улан-Удэ.

Диплом III степени – Р. Николай – «Вечер у подножия горы»; г. Улан-Удэ.

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Артищева Софья – «Рыбаки» ХАМО г. Ханты-Мансийск.

Диплом II степени – Сергеева Ксения – «Взгляд античности»; г. Екатеринбург.

Диплом III степени – Ворончихина Алёна – «Авачинская бухта»; Камчатский край.

Диплом III степени – Матвеева Татьяна – «с. Улюн. Береза»; г. Улан-Удэ.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Фирюлина Светлана – «Память», «Монолог», «На берегу»; Приморский край г. Владивосток.

Диплом II степени – Амбросова Анна – «Казак с гармонью»; Хабаровский край г. Комсомольск на Амуре.

Диплом III степени – Попова Валентина – «Март. Лодочная станция»; г. Хабаровск.



Номинация «Живопись: пастель»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Л. Софья – «Блокадный натюрморт»; Забайкальский край. г. Борзя.



Номинация «Скульптура»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Б. Мария – «Хранитель» (пластилин); г. Улан-Удэ;

Диплом II степени – З. Адиса – «Дракон» (папье-маше); г. Улан-Удэ;

Диплом III степени – М. Виктория – «Дракончик» (полимерная глина);

Категория 18-25 лет:

Диплом II степени – Петрова Дарья – «Странные чары» (пластилин); г. Улан-Удэ.

Категория 26-35 лет:

Диплом I степени – Верхушина Арина – «Проводник душ» (пластилин); г. Улан-Удэ;



Номинация «Дизайн»

Категория 10-17 лет:

Диплом I степени – Б. Сойжина – «Чайник» (бумага, гел. ручка); г. Улан-Удэ;

Диплом II степени – Ж. Бутид – «Стилизация рыбы» (бумага, акварель, линер); г. Улан-Удэ;

Диплом III степени – Т. Елисей – «Часы» (смешанная техника); г. Улан-Удэ;

Категория 18-25 лет:

Диплом I степени – Соколов Александр – Логотип фирмы «Аффинаж» (векторная графика); ХМАО г. Нижневартовск;

Диплом II степени – Нимаева Баярма – «Веб-сайт» (Веб-сайт); г. Улан-Удэ;

Диплом III степени – Каратеева Александра – «Зона библиотеки в гимназии № 1» (3D моделирование); ХМАО, г. Нижневартовск;

Диплом III степени – Гадецкая Ксения, Бальжинимаева Мыдыгма – «Площадь Революции» (3D моделирование); г. Улан-Удэ;

Категория 26-35 лет:

Диплом III степени – Верхушина Арина – «Наряд Звездной принцессы» (смешенная техника), г. Улан-Удэ.



Работы победителей будут оценены соответствующими дипломами лауреатов и представлены широкой публике на интерактивной выставке. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.



