В Иркутской области двое подростков вымогали миллион рублей

Два 17-летних жителей города Усолье-Сибирское Иркутской области предстали перед судом. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в грабеже, вымогательстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.





Приговором Усольского городского суда осуждённым назначено наказание в виде четырёх лет и трёх лет восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.







В январе 2020 года молодые люди в подъезде дома по улице Луначарского в городе Усолье-Сибирское отняли макет револьвера системы «Наган» стоимостью 6000 рублей у 19-летнего молодого человека. В дальнейшем с января по март 2020 года подростки требовали у потерпевшего под угрозой применения насилия более миллиона рублей.Преступные действия подростков были пресечены сотрудниками полиции.В ходе производства выемки в автомобиле, на котором перемещался один из фигурантов дела, следователи изъяли самодельный пистолет и патроны к нему.В ходе следствия и в судебном заседании молодые люди признали свою вину и подробно рассказали о совершённых ими преступлениях. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УФСБ России по Иркутской области.