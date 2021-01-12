 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

В Иркутской области двое подростков вымогали миллион рублей

В Иркутской области двое подростков вымогали миллион рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодые люди предстали перед судом

Два 17-летних жителей города Усолье-Сибирское Иркутской области предстали перед судом. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в грабеже, вымогательстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В январе 2020 года молодые люди в подъезде дома по улице Луначарского в городе Усолье-Сибирское отняли макет револьвера системы «Наган» стоимостью 6000 рублей у 19-летнего молодого человека. В дальнейшем с января по март 2020 года подростки требовали у потерпевшего под угрозой применения насилия более миллиона рублей.

Преступные действия подростков были пресечены сотрудниками полиции.

В ходе производства выемки в автомобиле, на котором перемещался один из фигурантов дела, следователи изъяли самодельный пистолет и патроны к нему.

В ходе следствия и в судебном заседании молодые люди признали свою вину и подробно рассказали о совершённых ими преступлениях. Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники УФСБ России по Иркутской области.

Приговором Усольского городского суда осуждённым назначено наказание в виде четырёх лет и трёх лет восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

суд Иркутская область приговор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Общество, 12.01.2021
В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 12.01.2021
В республике сегодня ветрено
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
Общество, 11.01.2021
Будут представлены работы, выполненные в технике офорта
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
Общество, 11.01.2021
Обладателем гран-при стала команда «Урожай»
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
Общество, 11.01.2021
Соревнования провели на льду Гусиного озера
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
Общество, 11.01.2021
Соревнования проводились на озере Арахлей
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Общество, 11.01.2021
Юные спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
Общество, 11.01.2021
Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^