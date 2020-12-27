Фильм школьников Улан-Удэ попал на три международных фестиваля

Старшеклассники улан-удэнской школы №42 выпустили в свет драматический короткометражный фильм «Плейлист: на закате вечности». Это история молодой семьи. Парень и девушка живут вместе, любят друг друга, проводят вместе досуг, читают книги, смотрят фильмы и занимаются спортом. Однако в какой-то момент девушки ставят диагноз - гипертоническая болезнь третьей степени…
- Фильм частично основан на древнегреческом мифе про Орфея и Эвредику, - рассказали «Байкал-Daily» создатели фильма.
Короткометражка попала сразу на три международных фестиваля: два британских – «Lift-off sessions» и «Lift-off first-time filmmaker sessions», а также австрийский – «Indie short films».
Фильм доступен YouTube-канале «MONLIS» с 17 декабря. На данный момент его посмотрели 1,3 тысячи человек.
Сегодня, 27 декабря, российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие министерства. О том, как было создано МЧС России, с чего начиналась его деятельность в Бурятии и каково это – разгребать завалы и искать людей, рассказал Владимир Зинов, спасатель первого класса
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