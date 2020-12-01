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В Улан-Удэ проходят рождественские чтения об Александре Невском

В Улан-Удэ проходят рождественские чтения об Александре Невском
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие мероприятия состоялось сегодня, 1 декабря

1 декабря в Бурятии стартовали X региональные рождественские чтения на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Мероприятие проходит в дистанционном формате на Zoom-площадке.

По информации пресс-службы минобрнауки РБ, сегодня на трёх секционных заседаниях руководители и педагоги образовательных организаций, священнослужители и общественные деятели обсудили широкий круг тем, связанных с вопросами нравственного воспитания молодого поколения на основе духовных ценностей российского общества.

2 декабря состоятся историческая конференция «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», два церковных семинара и секция молодёжного служения: «Александр Невский как личность, и его роль в истории России».

3 декабря в рамках секции по тюремному служению подведут итоги первого этапа всероссийского конкурса православной живописи «Явление» среди исправительных колоний, посвящённого князю Александру Невскому. Также пройдут секции по социальному служению и монашескому направлению.

С 1 по 25 декабря будет проведён ряд онлайн-встреч и бесед среди командного состава и военнослужащих-контрактников воинских подразделений Улан-Удэнского военного гарнизона на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

Кроме это, на Рождественских чтениях состоится подведение итогов заочного конкурса сочинений в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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