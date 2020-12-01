В Бурятии подвели итоги конкурса фанфиков

Писатели-любители соревновались в творчестве по мотивам «Долины бессмертников» Владимира Митыпова



В Бурятии подведены итоги конкурса фанфиков по мотивам книги «Долина бессмертников» Владимира Митыпова. Конкурс посвящён 80-летию первого бурятского писателя-фантаста, лауреата премии Союза писателей России и народного писателя республики.



13 человек со всей республики попробовали свои способности в любительском письменном творчестве «Fanfiction», что переводится как «фанатская художественная литература».



Работы оценивали главный редактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев, редактор сайта республиканского информационного центра Туяна Зондуева и заведующая центром краеведения и библиографии нацбиблиотеки РБ Дарима Базарова. Фанфики оценивались по трём возрастным категориям: 16-25 лет, 26-35 лет и 35 и старше.



Победителями стали:

- Владлена Любина, г. Гусиноозёрск, фанфик «Отголоски прошлого» (16-25 лет);

- Александр Мраков, г. Улан-Удэ, фанфик «В Кедровой пади» (26-35 лет);

- Анна Банаева, г. Улан-Удэ, фанфик «Когда Олег открыл глаза…» (35 и старше).



Члены жюри отметили, что вне зависимости от результатов, все представленные на конкурс работы были интересными и отличались оригинальностью.



Победители награждаются дипломами и денежными призами, а все участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журнале «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

