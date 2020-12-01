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В Бурятии подвели итоги конкурса фанфиков

В Бурятии подвели итоги конкурса фанфиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Писатели-любители соревновались в творчестве по мотивам «Долины бессмертников» Владимира Митыпова

В Бурятии подведены итоги конкурса фанфиков по мотивам книги «Долина бессмертников» Владимира Митыпова. Конкурс посвящён 80-летию первого бурятского писателя-фантаста, лауреата премии Союза писателей России и народного писателя республики.

13 человек со всей республики попробовали свои способности в любительском письменном творчестве «Fanfiction», что переводится как «фанатская художественная литература».

Работы оценивали главный редактор журнала «Байкал» Булат Аюшеев, редактор сайта республиканского информационного центра Туяна Зондуева и заведующая центром краеведения и библиографии нацбиблиотеки РБ Дарима Базарова. Фанфики оценивались по трём возрастным категориям: 16-25 лет, 26-35 лет и 35 и старше.

Победителями стали:
- Владлена Любина, г. Гусиноозёрск, фанфик «Отголоски прошлого» (16-25 лет);
- Александр Мраков, г. Улан-Удэ, фанфик «В Кедровой пади» (26-35 лет);
- Анна Банаева, г. Улан-Удэ, фанфик «Когда Олег открыл глаза…» (35 и старше).

Члены жюри отметили, что вне зависимости от результатов, все представленные на конкурс работы были интересными и отличались оригинальностью.

Победители награждаются дипломами и денежными призами, а все участники — сертификатами. Произведения победителей будут рекомендованы для публикации в журнале «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
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