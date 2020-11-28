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Калмыцкие медики оказывают Бурятии «братскую помощь»

Калмыцкие медики оказывают Бурятии «братскую помощь»
Общество,  Фото:предоставлено администрацией главы Калмыкии
Опытные медики из Калмыкии помогают бурятским врачам

26 ноября группа медицинских работников из Калмыкии отправилась в Бурятию для оказания помощи и обмена опытом в борьбе с коронавирусом. Приехали инфекционист, реаниматолог, эпидемиолог, медицинская сестра.

Глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал об этом на своей странице в Facebook.

- Четверо наших медиков выехали в Бурятию для оказания помощи и обмена опытом. Оксана Курдюкова, Оксана Зубенко, Алексей Бадмахалгаев, Данил Убушиев – у каждого из них свой профиль и специализация. Но у всех общее желание помочь братскому народу. В это непростое время мы должны быть вместе и помогать друг другу. Наши врачи накопили успешный опыт в борьбе с коронавирусом, и уже следующие несколько недель будут делиться им и помогать в Бурятии. Они являются примером для всех нас, - написал Бату Хасиков.

Пост репостнул глава Бурятии Алексей Цыденов, прокомментировавший: «Братская помощь» и поставив смайл в виде благодарно сложенных вместе ладоней.

Главный эпидемиолог минздрава Калмыки Оксана Курдюкова поделилась, что эти медики работали на передовой с первых дней выявления коронавирусной инфекции.

- Это наш первый выезд в другой регион для обмена опытом в борьбе с COVID-19. Мы откликнулись на приглашение коллег из братской республики, так как у нас есть навыки и методики лечения, которыми мы готовы поделиться. На сегодняшний день в Калмыкии накопился опыт борьбы с коронавирусом, который позволяет сдерживать ситуацию в нашей республике, – сказала Оксана Владимировна.

- Кроме этого, хочу сообщить хорошую новость про вакцину от COVID – тестовая группа в Калмыкии показала хорошие результаты, – поделился глава Калмыкии.

коронавирус медицинская помощь Калмыкия
 
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