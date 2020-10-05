Теперь птица может снова вернуться на свободу
В Иркутске проведена уникальная операция соколу-балобану, пострадавшему от рук браконьеров. Ранее, его не смогли выпустить на природу из-за повреждённых перьев. Теперь его крылья как новые, и он совершенно нормально сможет летать до самой линьки – а это почти 2 года.
- Финансировать содержание птицы никто не собирался, отправка его в другой зоопарк или питомник – тоже порядочные расходы. Сам сокол, кроме того, зарекомендовал себя не с лучшей стороны в плане характера и желания спокойно жить в неволе, ежедневно терроризируя сотрудников отказами в приёме пищи. Да и места для него у нас, честно говоря, совсем нет, ведь стройка на «Фортуне» так больше и не ведётся, своих на зиму расселять некуда, а его ни с кем не ссадишь, убьёт. Поэтому решать вопрос с балобаном нужно было как-то быстро и радикально, - рассказали в Иркутской зоогалерее.
Было решено было провести уникальный эксперимент – трансплантацию перьев. Ничего подобного специалисты зоогалереи раньше не делали. По их словам, такие операции проводятся редко и в основном за границей, в крупных орнитологических центрах.
Хоть операция и называется «трансплантация перьев», фактически это является наращиванием. Сам очин пера (его часть, которая «растёт из птицы») остаётся родным, никакие живые структуры не затрагиваются. Восстанавливается за счёт донорских перьев только недостающая часть. В случае с балобаном это были разные фрагменты от 9 до 12 см. То есть из оставшегося в крыле кусочка пера получается целое, годное для полёта. Птица при этом никакой боли не испытывает.
Основные проблемы при проведении такой процедуры – это точность измерения для подбора идеального донорского фрагмента, а затем крепкое скрепление двух фрагментов, прочностью на пару лет - до следующей линьки.
Как сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи, в том что птица полноценно полетит, нет объективных сомнений.
В Иркутске соколу нарастили перья
Общество, Фото:
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