 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

В Иркутске соколу нарастили перья

В Иркутске соколу нарастили перья
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Теперь птица может снова вернуться на свободу

В Иркутске проведена уникальная операция соколу-балобану, пострадавшему от рук браконьеров. Ранее, его не смогли выпустить на природу из-за повреждённых перьев. Теперь его крылья как новые, и он совершенно нормально сможет летать до самой линьки – а это почти 2 года.

- Финансировать содержание птицы никто не собирался, отправка его в другой зоопарк или питомник – тоже порядочные расходы. Сам сокол, кроме того, зарекомендовал себя не с лучшей стороны в плане характера и желания спокойно жить в неволе, ежедневно терроризируя сотрудников отказами в приёме пищи. Да и места для него у нас, честно говоря, совсем нет, ведь стройка на «Фортуне» так больше и не ведётся, своих на зиму расселять некуда, а его ни с кем не ссадишь, убьёт. Поэтому решать вопрос с балобаном нужно было как-то быстро и радикально, - рассказали в Иркутской зоогалерее.

Было решено было провести уникальный эксперимент – трансплантацию перьев. Ничего подобного специалисты зоогалереи раньше не делали. По их словам, такие операции проводятся редко и в основном за границей, в крупных орнитологических центрах.

Хоть операция и называется «трансплантация перьев», фактически это является наращиванием. Сам очин пера (его часть, которая «растёт из птицы») остаётся родным, никакие живые структуры не затрагиваются. Восстанавливается за счёт донорских перьев только недостающая часть. В случае с балобаном это были разные фрагменты от 9 до 12 см. То есть из оставшегося в крыле кусочка пера получается целое, годное для полёта. Птица при этом никакой боли не испытывает.

Основные проблемы при проведении такой процедуры – это точность измерения для подбора идеального донорского фрагмента, а затем крепкое скрепление двух фрагментов, прочностью на пару лет - до следующей линьки.

Как сообщает пресс-служба Иркутской зоогалереи, в том что птица полноценно полетит, нет объективных сомнений.
операция ветеринария сокол птицы Иркутск дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите
Чемпионат ДФО и гран-при России по горному бегу прошли в Чите
Общество, 05.10.2020
Также состоялось первенство Дальнего Востока
В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Байкалу – чистые берега!»
Общество, 05.10.2020
Победителем этого года стало сельское поселение «Оймурское»
В Иркутске соколу нарастили перья
В Иркутске соколу нарастили перья
Общество, 05.10.2020
Теперь птица может снова вернуться на свободу
В Бурятии назвали победителей «Живых уроков» Байкальского заповедника
В Бурятии назвали победителей «Живых уроков» Байкальского заповедника
Общество, 05.10.2020
Межрегиональный конкурс методических разработок был посвящён 50-летию заповедника
Программа по возврату денег за туры по России продолжится до 10 января
Программа по возврату денег за туры по России продолжится до 10 января
Общество, 05.10.2020
Второй этап программы туристического кешбэка стартует 15 октября
В Бурятии появилась своя лаборатория по иммуногенетике
В Бурятии появилась своя лаборатория по иммуногенетике
Общество, 05.10.2020
Ранее, за экспертизой сельхозживотных приходилось ездить в Забайкалье
10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч
10 учителей в Бурятии получили премии в 200 тысяч
Общество, 05.10.2020
Лучшие учителя получили премии за достижения в педагогической деятельности
В Бурятии нет крупных очагов коронавируса
В Бурятии нет крупных очагов коронавируса
Общество, 05.10.2020
Болезнь в основном распространяется внутри семей
Бурятский лама «прошёлся» по выпивающим буддистам
Бурятский лама «прошёлся» по выпивающим буддистам
Общество, 05.10.2020
Настоятель дацана рассказал об этом специальную притчу  
Жителей Бурятии просят сдать антиковидную плазму
Жителей Бурятии просят сдать антиковидную плазму
Общество, 05.10.2020
Плазма используется для лечения больных коронавирусом
В Бурятии будут выращивать кедр
В Бурятии будут выращивать кедр
Общество, 05.10.2020
Лесники проводят эксперимент по выращиванию кедра
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии собирают пластиковые бутылки
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии собирают пластиковые бутылки
Общество, 05.10.2020
Контейнер для сбора пластика установили на территории Центра
На помощь Улан-Удэ приходится звать районных медиков
На помощь Улан-Удэ приходится звать районных медиков
Общество, 05.10.2020
Несмотря на высокую зарплату, не у всех есть желание работать с ковидными больными
Ковидные койки хотят развернуть в кожвендиспансере Улан-Удэ
Ковидные койки хотят развернуть в кожвендиспансере Улан-Удэ
Общество, 05.10.2020
Также население начнут лечить в новом военном медцентре  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^