В Иркутской области поймали охотников на краснокнижных соколов

Соколов планировали вывезти из России на продажу



В Иркутской области задержана группа мужчин, охотившихся на соколов, занесённых в Красную книгу России. Об сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В следственные органы поступила информация о том, что в степной местности Эхирит-Булагатского района Иркутской области ведётся браконьерская охота на редких птиц. Двое мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода, были задержаны на месте и доставлены в следственный отдел. В их автомобиле обнаружили ловушки, а также голубей, используемых в качестве приманки для хищника.



Кроме того, в Иркутске задержаны ещё трое участников преступной группы, уроженцы иностранного государства. В съёмной квартире, где проживали подозреваемые, обнаружили двух птиц семейства соколиных. В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-клобучки и бинокль.



По имеющимся сведениям, задержанные планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они использовали специально подготовленный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещённый в багажном отделении автомобиля.



Сегодня на свободу выпустили краснокнижного сокола-сапсана, вторая птица осталась под наблюдением специалистов.



Пятерым мужчинам предъявлено обвинение по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



