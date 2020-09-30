Вторая птица останется в неволе до следующей весны
Сегодня, 30 сентября, в Иркутской области на свободу выпустили краснокнижного сокола-сапсана. Птица находилась в Иркутской зоогалерее и ранее была конфискована у участников преступной группы в съёмной квартире. Пойманных птиц браконьеры планировали тайно вывезти за пределы России для последующей продажи.
Конфискованы были два сокола, однако окольцевать и выпустить получилось только сапсана. Балобан, после детального осмотра врачом и орнитологами, был признан негодным к жизни в природе. У него оказались повреждены несколько маховых перьев. Внешне этот дефект был не заметен и выявился только при ощупывании. Повреждения были получены, когда при задержании преступники экстренно пытались спрятать птиц в диван.
- Рисковать с выпуском не стали, оставили балобана в неволе до весны. Сейчас срочно будем искать по ближайшим крупным городам зоопарк или питомник, где есть нормальные условия для жизни соколов. У нас после переезда свободных помещений нет вообще, здание на «Фортуне» так и не было достроено, - сообщает Иркутская зоогалерея.
В Иркутске выпустили на свободу конфискованного сокола
Общество, Фото:
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