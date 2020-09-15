14-летняя девочка забеременела от 22-летнего соседа-вора
В Новосибирске 14-летняя школьница, ученица восьмого класса, забеременела от 22-летнего парня с уголовным прошлым.
Как пишет «КП-Новосибирск», молодые люди познакомились в сентябре 2019 года, так как их дома находились по соседству. Бабушка девочки рассказала, что внучка сбегала из дома по ночам. Ухажёр не дарил ей ни подарков, ни цветов.
В июне 2020 года стало известно, что девочка ждёт ребёнка. Известие шокировало многодетную семью, которая и так живёт на одну бабушкину пенсию и опекунские средства. Кроме того, будущая молодая мама слепа на один глаз, ей нужны деньги на операцию.
Молодой человек не слишком обрадовался новости о ребёнке, но не стал отказываться от наследника. Вот только помощи от него вряд ли стоит ждать – в сентябре его арестовали за кражу.
Отец школьницы сперва хотел подать заявление в полицию на молодого человека. За половое сношении с несовершеннолетней соседу грозило до четырёх лет колонии. Но девочка слёзно просила не ломать жизнь возлюбленному.
- Он такой красивый, вот я и влюбилась. Но уже остыла. Теперь ничего ему не будет - никаких писем и передачек ему не буду носить, - цитирует восьмиклассницу «КП-Новосибирск».
У семьи большие проблемы с жильём - они снимают квартиру в аварийном бараке, прописки у них нет, встать в очередь на жильё не могут, заявляют, что и отец девочки без прописки не может найти работу. Как выяснилось, семья переехала в Новосибирск из Бурятии.
— Восемь лет назад мы переехали в Новосибирск из вымирающей деревни Горхон в Бурятии. Конечно, было трудно… Мы даже собирали металлолом, да и сейчас выплаты уходят на квартиру и на еду детям, — рассказала «КП-Новосибирск» бабушка школьницы.
В школе заявили, что знают о ситуации с ученицей и пытаются помочь многодетной семье. Об истории будущей молодой матери уже узнали социальные службы.
Забеременевшая новосибирская восьмиклассница оказалась родом из Бурятии
Общество, Фото:
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