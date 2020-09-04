В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»

По итогам конкурса были названы 15 победителей в трёх номинациях
4 сентября состоялось заседание комиссии по присуждению звания «Лауреат премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Мероприятие проводилось с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи столицы Бурятии, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города. Всего на конкурс поступило 34 заявки. В результате комиссия определила 15 победителей в трёх номинациях.
В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» победителями стали:
1. Копылова Кристина Александровна, студентка ВСГИК;
2. Бороева Елена Владимировна, ведущий аналитик молодёжного центра РБ;
3. Виляк Раиса Сергеевна, консультант управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ;
4. Жигмитдоржиев Баяр Дабацыренович, заместитель председателя БРО Российского союза молодёжи;
5. Никифорова Эржэна Юрьевна, директор молодёжного центра РБ.
В номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» победителями признаны:
1. Громакина Ярославна Сергеевна, сотрудник республиканского наркологического диспансера;
2. Борокшонова Дарья Цымжитовна, студентка Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ;
3. Алексеева Анастасия Ивановна, студентка БГУ;
4. Хохлова Юлия Борисовна, методист, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра РБ;
5. Гармажапов Ширап Васильевич, студент ВСГУТУ.
В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:
1. Насоненко Замира Равильевна, сотрудник центра культуры и досуга Улан-Удэ;
2. Бурлакова Марина Викторовна, гендиректор ООО «Центр рекламных услуг»;
3. Полько Татьяна Александровна, заместитель начальника управления молодёжной политики ВСГУТУ;
4. Комолова Анна Сергеевна, сотрудник городского культурного центра;
5. Лыкова Екатерина Валерьевна, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа.
Победителям конкурса будет вручён диплом и премия в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
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