В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

По итогам конкурса были названы 15 победителей в трёх номинациях



4 сентября состоялось заседание комиссии по присуждению звания «Лауреат премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Мероприятие проводилось с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи столицы Бурятии, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города. Всего на конкурс поступило 34 заявки. В результате комиссия определила 15 победителей в трёх номинациях.



В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» победителями стали:

1. Копылова Кристина Александровна, студентка ВСГИК;

2. Бороева Елена Владимировна, ведущий аналитик молодёжного центра РБ;

3. Виляк Раиса Сергеевна, консультант управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ;

4. Жигмитдоржиев Баяр Дабацыренович, заместитель председателя БРО Российского союза молодёжи;

5. Никифорова Эржэна Юрьевна, директор молодёжного центра РБ.



В номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» победителями признаны:

1. Громакина Ярославна Сергеевна, сотрудник республиканского наркологического диспансера;

2. Борокшонова Дарья Цымжитовна, студентка Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ;

3. Алексеева Анастасия Ивановна, студентка БГУ;

4. Хохлова Юлия Борисовна, методист, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра РБ;

5. Гармажапов Ширап Васильевич, студент ВСГУТУ.



В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:

1. Насоненко Замира Равильевна, сотрудник центра культуры и досуга Улан-Удэ;

2. Бурлакова Марина Викторовна, гендиректор ООО «Центр рекламных услуг»;

3. Полько Татьяна Александровна, заместитель начальника управления молодёжной политики ВСГУТУ;

4. Комолова Анна Сергеевна, сотрудник городского культурного центра;

5. Лыкова Екатерина Валерьевна, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа.



Победителям конкурса будет вручён диплом и премия в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



