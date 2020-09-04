 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»

В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
Общество,  Фото:управление по информационной политике администрации Улан-Удэ
По итогам конкурса были названы 15 победителей в трёх номинациях

4 сентября состоялось заседание комиссии по присуждению звания «Лауреат премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты». Мероприятие проводилось с целью поддержки талантливой и социально активной молодёжи столицы Бурятии, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города. Всего на конкурс поступило 34 заявки. В результате комиссия определила 15 победителей в трёх номинациях.

В номинации «За высокие достижения в области молодёжной политики» победителями стали:
1. Копылова Кристина Александровна, студентка ВСГИК;
2. Бороева Елена Владимировна, ведущий аналитик молодёжного центра РБ;
3. Виляк Раиса Сергеевна, консультант управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ;
4. Жигмитдоржиев Баяр Дабацыренович, заместитель председателя БРО Российского союза молодёжи;
5. Никифорова Эржэна Юрьевна, директор молодёжного центра РБ.

В номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности» победителями признаны:
1. Громакина Ярославна Сергеевна, сотрудник республиканского наркологического диспансера;
2. Борокшонова Дарья Цымжитовна, студентка Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ;
3. Алексеева Анастасия Ивановна, студентка БГУ;
4. Хохлова Юлия Борисовна, методист, педагог дополнительного образования ресурсного эколого-биологического центра РБ;
5. Гармажапов Ширап Васильевич, студент ВСГУТУ.

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:
1. Насоненко Замира Равильевна, сотрудник центра культуры и досуга Улан-Удэ;
2. Бурлакова Марина Викторовна, гендиректор ООО «Центр рекламных услуг»;
3. Полько Татьяна Александровна, заместитель начальника управления молодёжной политики ВСГУТУ;
4. Комолова Анна Сергеевна, сотрудник городского культурного центра;
5. Лыкова Екатерина Валерьевна, преподаватель республиканского многоуровневого колледжа.

Победителям конкурса будет вручён диплом и премия в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

премия молодежь конкурс Улан-Удэ администрацияУУ администрация Улан-Удэ Мэрия Улан-Удэ мэр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники Кабанского района Бурятии стали героями сериала
Школьники Кабанского района Бурятии стали героями сериала
Общество, 04.09.2020
В Танхое прошли съёмки документального проекта «География детства. Бурятия»
В Иркутске начало работать бесплатное такси для ветеранов
В Иркутске начало работать бесплатное такси для ветеранов
Общество, 04.09.2020
Льготный проезд также действителен на части Иркутского района
В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
В Улан-Удэ определили лауреатов премии мэра «Молодые таланты»
Общество, 04.09.2020
По итогам конкурса были названы 15 победителей в трёх номинациях
Северобайкальск и Бабушкин выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды
Северобайкальск и Бабушкин выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды
Общество, 04.09.2020
Также победили пять городов Иркутской области и три Забайкальского края
В Бурятии две семьи награждены медалью «За верность родительскому долгу»
В Бурятии две семьи награждены медалью «За верность родительскому долгу»
Общество, 04.09.2020
Указ об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов
В Бурятии было «неурожайное» на свадьбы лето
В Бурятии было «неурожайное» на свадьбы лето
Общество, 04.09.2020
Родилось малышей на 5% больше, чем годом ранее
Бурятские боксёры выступят на турнире имени Кобзона
Бурятские боксёры выступят на турнире имени Кобзона
Общество, 04.09.2020
В турнире примут участие около 150 спортсменов
В Улан-Удэ провели рейд на набережной
В Улан-Удэ провели рейд на набережной
Общество, 04.09.2020
Детям и подросткам напомнили о комендантском часе
Испанцы назвали зимний Байкал «восхитительным зрелищем»
Испанцы назвали зимний Байкал «восхитительным зрелищем»
Общество, 04.09.2020
Реакцию испанцев на Байкале сняли на видео
В Бурятии полицейские провели акцию для первоклассников
В Бурятии полицейские провели акцию для первоклассников
Общество, 04.09.2020
В Закаменском районе полицейские провели акцию «В школу я иду, знания ПДД с собой несу!»
В Бурятии школа была вынуждена обратиться за помощью к родителям
В Бурятии школа была вынуждена обратиться за помощью к родителям
Общество, 04.09.2020
В Бурятии прокомментировали скандал, возникший вокруг сельской школы
Бурятский лама рассказал, с чем нельзя употреблять молоко
Бурятский лама рассказал, с чем нельзя употреблять молоко
Общество, 04.09.2020
«Человек может жить до 120 лет, однако неправедным поведением и неправильным питанием люди сокращают собственную жизнь», - считает лама
В Бурятии осуждённые изготовили бюст Герою России Игорю Груднову
В Бурятии осуждённые изготовили бюст Герою России Игорю Груднову
Общество, 04.09.2020
Бюст создали ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
В Бурятии рассказали, что такое исправная печка
В Бурятии рассказали, что такое исправная печка
Общество, 04.09.2020
Республиканское агентство ГО и ЧС напомнило жителям Бурятии о важности подготовки к сезону отопления
В Улан-Удэ озвучили замечания после «антиковидных» проверок школ
В Улан-Удэ озвучили замечания после «антиковидных» проверок школ
Общество, 04.09.2020
В школах проверяют организацию учебного процесса в условиях COVID-19

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^