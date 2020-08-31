Иркутянин выплатил долг в 1,3 млн после запрета на продажу квартиры

Мужчина не платил родным сыновьям



Житель Иркутска в результате принудительных мер выплатил задолженность по алиментам в размере 1,3 млн рублей.



Мужчина долгое время не оплачивал алименты в пользу несовершеннолетних сыновей от первого и второго браков. Он официально не трудоустраивался, периодически вносил в счёт погашения алиментного долга суммы, несоразмерные с накопившейся задолженностью в 1,3 млн рублей.



Чтобы побудить должника перечислить деньги на содержание детей, был наложен арест на автомобиль Honda Accord 1999 года выпуска. Вырученные от продажи машины 200 тысяч рублей распределены между обоими сыновьями.



К оплате оставшейся задолженности должник так и не приступил, в связи с чем судебный пристав был вынес запрет на регистрационные действия в отношении трёхкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора. Кроме того, мужчина был ограничен в специальном праве управления транспортными средствами.



Не желая быть привлеченным к административной ответственности, а в дальнейшем и к уголовной, желая свободно распоряжаться имеющейся недвижимостью, мужчина погасил алиментную задолженность в полном объёме.

