Постановлением правительства РФ в дополнительный перечень добавлены 42 авиарейса из Дальнего Востока
Правительство России расширило географию авиарейсов на Дальнем Востоке, субсидируемых за счёт федерального бюджета. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин.
Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты, и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами.
В перечень дополнительно субсидируемых маршрутов вошли 42 маршрута отправлением или назначением в населённые пункты Дальневосточного федерального округа. Среди них такие маршруты, как Нижнеангарск-Бодайбо, Иркутск-Курумкан, Иркутск-Кырен, Иркутск-Орлик, Якутск-Чита, Краснокаменск-Иркутск, Газимурский Завод-Иркутск, Чита-Нижнеангарск, Чита-Нерюнгри, Чита-Алдан, Иркутск-Чара, Иркутск-Таксимо, Улан-Удэ-Хужир, Улан-Удэ-Чита, Улан-Удэ-Красноярск, Улан-Удэ-Благовещенск, Чита-Благовещенск, Красный Чикой-Иркутск, Чита-Таксимо, Чита-Братск и другие.
Как сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ, в июле правительство приняло решение о выделении из резервного фонда на субсидии 3 млрд рублей субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.
- Правительством РФ были выделены средства резервного фонда и сейчас внесены изменения в Правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети, – пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На площадке объекта побывал Герман Греф и врио губернатора Иркутской области
Участвовали сотрудники и их семьи
В 45% обращений были нужны консультации по правильному выбору продуктов
В Бурятии стартовала программа по обмену туристами
Двух человек спасли с помощью альпинистского снаряжения
Митрополит Савватий собрал несколько корзинок грибов
Волонтёрами могут стать все желающие старше 16 лет
Юные артистки в клипе танцуют в национальных бурятских нарядах
Категорически запрещено добывать шишку околотом
Власти Улан-Удэ успокаивают горожан
Дом, где совсем недавно был капремонт, неожиданно для жильцов признан аварийным
Есть вероятность, что птицу вернут в природную среду
Съёмочная группа побывала на настоящих учениях и прошла полосу препятствий
Кукла висит в лесу на Спиртзаводском тракте
Синоптики опубликовали прогноз на три дня