В Бурятии и Забайкалье появились новые субсидируемые авиамаршруты

Постановлением правительства РФ в дополнительный перечень добавлены 42 авиарейса из Дальнего Востока



Правительство России расширило географию авиарейсов на Дальнем Востоке, субсидируемых за счёт федерального бюджета. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин.



Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты, и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами.



В перечень дополнительно субсидируемых маршрутов вошли 42 маршрута отправлением или назначением в населённые пункты Дальневосточного федерального округа. Среди них такие маршруты, как Нижнеангарск-Бодайбо, Иркутск-Курумкан, Иркутск-Кырен, Иркутск-Орлик, Якутск-Чита, Краснокаменск-Иркутск, Газимурский Завод-Иркутск, Чита-Нижнеангарск, Чита-Нерюнгри, Чита-Алдан, Иркутск-Чара, Иркутск-Таксимо, Улан-Удэ-Хужир, Улан-Удэ-Чита, Улан-Удэ-Красноярск, Улан-Удэ-Благовещенск, Чита-Благовещенск, Красный Чикой-Иркутск, Чита-Таксимо, Чита-Братск и другие.



Как сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ, в июле правительство приняло решение о выделении из резервного фонда на субсидии 3 млрд рублей субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.



- Правительством РФ были выделены средства резервного фонда и сейчас внесены изменения в Правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети, – пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

