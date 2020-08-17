Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою для Санкт-Петербурга

- Наконец завершилась история создания памятника Виктору Цою, которая длилась 11 лет. 14 августа бронзовый памятник был установлен в Санкт-Петербурге, к 30-летней годовщине со дня смерти, - пишет сам мастер в своём аккаунте в Instagram.





