Бурятский скульптор создал памятник Виктору Цою для Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге к 30-й годовщине со дня смерти Виктора Цоя установили памятник в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Создал памятник бурятский скульптор Матвей Макушкин, член Российской академии художеств.
- Наконец завершилась история создания памятника Виктору Цою, которая длилась 11 лет. 14 августа бронзовый памятник был установлен в Санкт-Петербурге, к 30-летней годовщине со дня смерти, - пишет сам мастер в своём аккаунте в Instagram.
Статуя певца была сделана по фотографии Юрия Чашкина.
Высота фигуры вместе с постаментом - 4,35 метра.
Матвей Макушкин создал также памятник Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ. Бронзовый памятник маршалу был открыт в конце 2019 года в центре города.
Ранее Матвей Макушкин вместе с архитектором, академиком Российской академии художеств Вячеславом Бухаевым воссоздал бюст Екатерины Великой. Оригинал же был утрачен бурятским дацаном в 1930-е годы.