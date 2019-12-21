В Улан-Удэ открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому: фоторепортаж

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Сегодня днём в Улан-Удэ у Мемориала Победы торжественно открыли памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Скульптура выполнена из бронзы и была установлена на гранитный постамент.
На мероприятии выступили Военный духовой оркестр Улан-Удэ и солисты ансамбля 36 общевойсковой армии «Селенга». Церемонию открыли глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, архитектор памятника Вячеслав Бухаев, скульптор памятника Матвей Макушкин и другие.
После открытия памятника действие перенеслось в музей истории Бурятии, где в центральной части экспозиции «Хронограф Бурятии» на втором этаже открылась выставка «Герой Отечества», посвящённая Рокоссовскому. На шести информационных стендах посетители ознакомились с военной карьерой Рокоссовского, а также с документами, фотографиями, оружием, военной формой (будёновкой, шинелью), монгольским дэгэлом, подаренным Рокоссовскому семьей Цеденбала во время его визита в МНР в 1960-е годы.
И здесь можно было увидеть восстановленную копию знамени, которым Буркавдивизион был награждён за боевые действия на КВЖД в ноябре 1929 года, и многое другое, например, личные вещи Рокоссовского.
Инициировали этот проект – создание памятника - Совет ветеранов Бурятии, председатель Совета Ревомир Гармаев, ушедший из жизни осенью этого года.
Идею подхватило Российское военно-историческое общество, которое в июне объявило конкурс на изготовление и установку бронзовой скульптуры маршала. Расходы на изготовление памятника общество взяло на себя. Городские и республиканские власти помогли в проведении народного голосования по выбору места и профинансировали работы по проектированию и установке постамента на сумму 7 млн рублей.
В результате народного голосования жители Улан-Удэ выбрали место для памятника Константину Рокоссовскому между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова.
Статую великого полководца установили в связи с празднованием в 2020 году юбилейной даты – 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Появление памятника Рокоссовскому в Улан-Удэ связано с тем, что он служил в Бурятии в 20-30-е годы. Оказал большое содействие в появлении Буркавдивизиона.
Памятник открыт в день рождения полководца – 21 декабря.
Справка:
Константин Константинович Рокоссовский – советский военачальник и государственный деятель, один из наиболее выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Его жизнь тесно связана с Бурятией. Здесь более 16-ти лет - с 1920 года до 1937 года - проходило его становление как военачальника. Именно Рокоссовский стоял у истоков первого в республике национального воинского формирования - Бурятского кавалерийского дивизиона. Рокоссовский был командующим 1-м Белорусским фронтом, командующим 2-м Белорусским фронтом, маршалом Советского Союза. Он дважды Герой Советского Союза, также командовал историческим Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года.
В Улан-Удэ открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому: фоторепортаж
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