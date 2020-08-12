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Сотрудники ГИБДД в Бурятии тестируют подростков

Сотрудники ГИБДД в Бурятии тестируют подростков
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Заиграевском районе сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с подростками, а также с их родителями

Нередки случаи, когда взрослые доверяют управление авто- и мототранспортом своим детям. Зачастую такие поездки заканчиваются авариями, сообщают в УГИБДД по Бурятии.

При остановке транспортного средства под управлением несовершеннолетнего, полицейские незамедлительно приглашают родителей подростка. Составляется административный материал, который передается на рассмотрение в районную комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, к ответственности привлекаются родители ребенка, передавшие ему право управления транспортом.

Во время беседы с юными нарушителями и их родителями автоинспекторы предлагали пройти подросткам тестирование на знание правил дорожной безопасности. Взрослым же разъясняли, что желание поощрить своего ребенка покупкой мопеда или разрешить ему доехать до магазина – это не самые лучшие методы воспитания. «Такие опасные игрушки могут оказаться последними в жизни вашего ребенка, а также привести к трагическим последствиям для других участников дорожного движения» - разъясняли полицейские.

Полицейские призвали родителей не позволять своим детям управлять транспортом.

Полученную информацию по результатам тестирования автоинспекторы будут использовать при проведении профилактической работы в образовательных организациях.



ГИБДД
 
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