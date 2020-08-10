В Агинском открыли памятную стелу «Алтаргана»

Общество, Фото: пресс-служба администрации посёлка Агинское

Первоначально открытие знака, посвящённого фестивалю, должно было состояться в один из фестивальных дней в июле



8 августа в посёлке Агинское состоялось торжественное открытие знака «Алтаргана-2020». Церемония открытия памятной стелы, посвященной международному бурятскому фестивалю, началась под чарующие звуки морин-хура.



- В окружной столице появилось ещё одно место притяжения, – отметил в своей приветственной речи почётный гость, сенатор Забайкальского края Баир Жамсуев. – Стела посвящена международному фестивалю «Алтаргана», который является важным, знаковым событием в жизни не только бурятского народа, но и жителей соседних стран Монголии и Китая. Музыкальный инструмент морин-хур является воплощением искусства, традиции и характера бурятского народа. Поздравляю всех с этим замечательным событием.



По замыслу автора, заслуженного архитектора Российской Федерации Болота Дондокова, монумент из пяти морин-хуров символизирует пять субъектов, где проводится этот фестиваль, наверху они переходят в круг, в своеобразное колесо времени, объединяя прошлое, настоящее и будущее бурятского народа.



- Мне, как творческому человеку, очень радостно видеть, как воплощается мой проект, – отметил Болот Дондоков. – Я думаю, что для агинцев и гостей окружной столицы это станет любимым и популярным местом, где будут фотографироваться на память, проводить свой досуг в этом удобном и красивом месте посёлка.



Действительно, после церемонии открытия, у стелы «Алтаргана» нашлось множество желающих сделать снимки на память. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

