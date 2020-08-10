Первоначально открытие знака, посвящённого фестивалю, должно было состояться в один из фестивальных дней в июле
8 августа в посёлке Агинское состоялось торжественное открытие знака «Алтаргана-2020». Церемония открытия памятной стелы, посвященной международному бурятскому фестивалю, началась под чарующие звуки морин-хура.
- В окружной столице появилось ещё одно место притяжения, – отметил в своей приветственной речи почётный гость, сенатор Забайкальского края Баир Жамсуев. – Стела посвящена международному фестивалю «Алтаргана», который является важным, знаковым событием в жизни не только бурятского народа, но и жителей соседних стран Монголии и Китая. Музыкальный инструмент морин-хур является воплощением искусства, традиции и характера бурятского народа. Поздравляю всех с этим замечательным событием.
По замыслу автора, заслуженного архитектора Российской Федерации Болота Дондокова, монумент из пяти морин-хуров символизирует пять субъектов, где проводится этот фестиваль, наверху они переходят в круг, в своеобразное колесо времени, объединяя прошлое, настоящее и будущее бурятского народа.
- Мне, как творческому человеку, очень радостно видеть, как воплощается мой проект, – отметил Болот Дондоков. – Я думаю, что для агинцев и гостей окружной столицы это станет любимым и популярным местом, где будут фотографироваться на память, проводить свой досуг в этом удобном и красивом месте посёлка.
Действительно, после церемонии открытия, у стелы «Алтаргана» нашлось множество желающих сделать снимки на память. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском открыли памятную стелу «Алтаргана»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он рассказал о встрече и дружбе со скульптором Геннадием Васильевым
Первоначально открытие знака, посвящённого фестивалю, должно было состояться в один из фестивальных дней в июле
Торжественная церемония прошла на открытой площадке центрального стадиона республики
Две станции смотрят навстречу друг другу
Состоится экологическая акция «Праздник чистоты»
Новый священнослужитель будет служить там, где «Господь сподобит»
Позже она обратилась в суд за восстановлением срока для принятия наследства
Такой закон приняли депутаты Заксобрания
Топ неожиданных находок составил общественник Чингис Болотов
В исправительной колонии прошёл конкурс «Лучшая клумба»
Организаторы проедут по 45 регионам России и посетят 199 городов
Встреча матери и дочери вышла трогательной
На реку Джида, где стоит понтонный мост от военных, доставили дополнительное звено. ВИДЕО
Также военные научились подавлять создаваемые помехи условного противника
Тренировочные сборы продлятся 16 дней