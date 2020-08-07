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Проект из Агинского округа отправится на конкурс «Лучшие муниципальные практики»

Проект из Агинского округа отправится на конкурс «Лучшие муниципальные практики»
Общество,  Фото:пресс-служба минЖКХ Забайкальского края
Могойтуй будет претендовать на победу в номинации градостроительной политики и обеспечения благоприятной среды

Проект по благоустройству посёлка Могойтуй Агинского Бурятского округа будет представлять Забайкалье на всероссийском конкурсе «Лучшие муниципальные практики». Такое решение приняла краевая комиссия конкурса.

Посёлок будет претендовать на денежную премию в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды, жизнедеятельности населения и развития ЖКХ». В случае победы, денежные средства поселение сможет направить на благоустройство и социально важные нужды.

За последние годы внешний облик Могойтуя и его привлекательность значительно улучшились. Там обустроено свыше 12 тысяч квадратных метров территории. Появились места для проведения культурно-массовых мероприятий, пешеходные зоны, автомобильная стоянка, зоны отдыха. В посёлке установлено освещение и видеонаблюдение, в центральной части построен водоотвод. Созданы все условия для комфортного проживания.

- Одно из важных достижений местной власти в том, что им удалось заинтересованность предпринимателей и привлечь их к реализации проекта. Также активно участвуют в мероприятиях и неравнодушные могойтуцы, - говорит министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья Илья Золотухин.

Всего на обустройство территории с 2018 года направлено свыше 32 миллионов рублей. Работы по комплексному благоустройству территории продолжаются и сегодня.

Напомним, что на прошлой неделе в крае были подведены итоги регионального этапа. Три проекта в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды, жизнедеятельности населения и развития ЖКХ» отправятся на федеральный этап. Претендовать на денежные премии будут городские поселения Дарасун и Могойтуй, а также село Мирсаново. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край конкурс гранты ЖКХ благоустройство
 
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