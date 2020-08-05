В дальнейшем здесь планируют поставить карусель
Детскую площадку, расположенную рядом с сельским домом культуры, обустроили в селе Хандагатай Тарбагатайского района Бурятии. Это сделали своими силами молодые родители, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Материал для строительства предоставили Сергей Максимов и Алексей Кудряшов, краску – ТОС «Дружба». Также сельчане планируют установить качели, карусель и скамейки.
Судя по фото, игровой комплекс состоит из горки, турников, песочницы и других приспособлений для развлечения детей. Конструкция выкрашена в разные яркие цвета.
- Вместе мы сила, - ликуют в группе «Тарбагатай-инфо».
В Бурятии молодые родители сами построили детскую площадку
Общество, Фото:
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