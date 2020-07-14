Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана

Бато-Мунко Ванкеев снялся в видео к международному дню боксу
22 июля отмечается международный день бокса. К этой дате федерация бокса Бурятии представила видео, героем которого стал мастер спорта международного класса, ныне тренер Бато-Мунко Ванкеев.
Съёмки проводились в зрелищном месте – на обзорной площадке на вершине в Иволгинском районе, которую в народе прозвали Ставкой Чингисхана. По легенде, именно здесь устроился на отдых Чингисхан, а его войско разбило лагерь внизу.
Бато-Мунко Ванкееву 43 года. Он выступал за Россию, а позже за Белоруссию. Участвовал от соседней страны в Олимпийских Играх 2004 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2006. По окончании карьеры спортсмена вернулся в Бурятию, где работает старшим тренером в «Номто» и республиканской школе олимпийского резерва.
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