Бурятский тренер по боксу потренировался на Ставке Чингисхана









Бато-Мунко Ванкееву 43 года. Он выступал за Россию, а позже за Белоруссию. Участвовал от соседней страны в Олимпийских Играх 2004 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2006. По окончании карьеры спортсмена вернулся в Бурятию, где работает старшим тренером в «Номто» и республиканской школе олимпийского резерва.



Как сообщал «Байкал-Daily», одна из его воспитанниц Наталья Шадрина в апреле

Бато-Мунко Ванкееву 43 года. Он выступал за Россию, а позже за Белоруссию. Участвовал от соседней страны в Олимпийских Играх 2004 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2006. По окончании карьеры спортсмена вернулся в Бурятию, где работает старшим тренером в «Номто» и республиканской школе олимпийского резерва.Как сообщал «Байкал-Daily», одна из его воспитанниц Наталья Шадрина в апреле свой юбилей отметила «убойной тренировкой»

22 июля отмечается международный день бокса. К этой дате федерация бокса Бурятии представила видео, героем которого стал мастер спорта международного класса, ныне тренер Бато-Мунко Ванкеев.Съёмки проводились в зрелищном месте – на обзорной площадке на вершине в Иволгинском районе, которую в народе прозвали Ставкой Чингисхана. По легенде, именно здесь устроился на отдых Чингисхан, а его войско разбило лагерь внизу.