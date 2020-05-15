В Бурятии осуждённые исполнили военные песни

Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу



В исправительных учреждениях УФСИН в Бурятии завершился ежегодный смотр-конкурс художественной самодеятельности и самодеятельного творчества среди осуждённых. Мероприятие было приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В нём участвовали осуждённые, одарённые вокальными данными. По словам организаторов, они отнеслись к этому событию со всей ответственностью и творческой выдумкой. Участники смотра-конкурса исполнили разные по жанру и содержанию песни военных лет.



Выступления конкурсантов по предоставленным видеозаписям оценивала комиссия, в которую вошли представители различных отделов и служб УФСИН. При этом учитывались вокальное мастерство, оригинальность исполнения, эмоциональность, культура и сценический образ, отметили в пресс-службе ведомства.



