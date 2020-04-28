Зрители увидят более 60-ти работ бурятских художников из фондов музея
В Художественном музее имени Сампилова к 1 мая откроется выставка «Художники о войне». Выставка включает более 60-ти работ бурятских художников из фондов учреждения. Экспозиция строится по хронологическому принципу и делится на два раздела – работы, созданные во время Великой Отечественной войны и послевоенные произведения. Концептуальная идея выставки состоит в том, чтобы показать взгляды на войну её современников и их потомков, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
Такие картины «Разрешите на фронт!» и «Фашистам нет места» (1941, Романа Мэрдыгеева), «Готовы на фронт!» (1942, Марии Шестаковой), «Казнь Зои» (1942, Евгения Неволина), «Рейд конницы в тыл врага» (1944, Цыренжапа Сампилова) и другие создавались, как искренний отклик на трагические события войны. Картины выглядят сейчас немного наивными, однако они привлекают своей искренней эмоциональной реакцией.
На выставке представлены работы художников-фронтовиков – Георгия Павлова и Александра Окладникова – «По дорогам войны» и «Переход через Большой Хинган». А также произведения Александра Тимина «Концерт в землянке» (1946), «Шурыгинская бригада» (1948) и других художников.
Также значительную художественную и историческую ценность представляют портреты Героев Советского Союза Гармажапа Гармаева, Константина Оцимика, Владимира Борсоева и многих других ветеранов Великой Отечественной войны.
Возрастное ограничение 6+
Выставка «Художники о войне» откроется в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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