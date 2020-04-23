Монголия подарит Бурятии медицинские маски

Монгольская сторона благодарит Бурятию за своих студентов, которым помогли добраться до дома
22 апреля руководители монгольских ассоциаций выпускников российских вузов по видеосвязи поблагодарили правительство Бурятии за содействие в доставке монгольских студентов на границу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. В благодарность Монголия также передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.
В начале апреля генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбойоказать содействие в перевозке студентов из аэропорта «Байкал». Монгольские студенты учатся в вузах Москвы, в связи со сложной обстановкой с коронавирусом они отправились домой.
Авиасообщение России с соседними странами закрыто. Поэтому 126 иностранных студентов были направлены из Москвы в Бурятию. 11 апреля внутренний спецрейс авиакомпании «SmartAvia» доставил учащихся столичных вузов в аэропорт «Байкал».
По поручению Алексея Цыденова была организована встреча студентов в аэропорту. Министерства культуры, спорта и молодёжной политики, туризма Бурятии выделили автобусы и машины сопровождения. На этом транспорте студенты добрались до пограничного города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска перешли границу.
Переезд прошёл по специально разработанному плану и в строгом соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.
От имени председателя Великого Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара обращение и благодарность правительству Бурятии зачитал советник администрации Хурала, президент Монгольской ассоциации развития выпускников российских учебных заведений.
- Монгольская общественность близко к сердцу воспринимает новость о распространении нового коронавируса среди населения России, и, в том числе, в братской Бурятии. Вы, Алексей Самбуевич, оказали помощь по возвращению на родину монгольских студентов, обучающихся в российских вузах. Во многом благодаря этому они благополучно добрались до дома. Дружба познаётся в беде. И пусть дружба наших народов крепнет, - написал в своём обращении Гомбожавын Занданшатар.
Вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских(советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что в скором времени Монголия передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.
- Мы, монгольская общественность, с болью в сердце принимаем информацию о том, что в нашей дружественной России активно распространяется коронавирус, поэтому мы решили поддержать вас и организовали акцию по сбору средств на медицинские маски для граждан Бурятии. В акции активно участвуют не только наши выпускники из российских учебных заведений, но и учителя русского языка. И в скором времени мы предоставим вам первую партию медицинских масок и будем продолжать эту акцию дальше. Надеемся, что общими усилиями победим распространение нового вируса, - отметила Доржпалам Цогзолмаа.
В завершении видеоконференции представители Монголии пригласили главу Бурятии и членов правительства республики в Улан-Батор на Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Они запланированы с 25 сентября по 20 ноября.
К слову, у 13 монгольских студентов из той группы подтвердился коронавирус.
Монголия подарит Бурятии медицинские маски
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