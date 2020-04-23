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Монголия подарит Бурятии медицинские маски

Монголия подарит Бурятии медицинские маски
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Монгольская сторона благодарит Бурятию за своих студентов, которым помогли добраться до дома

22 апреля руководители монгольских ассоциаций выпускников российских вузов по видеосвязи поблагодарили правительство Бурятии за содействие в доставке монгольских студентов на границу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии. В благодарность Монголия также передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.

В начале апреля генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбойоказать содействие в перевозке студентов из аэропорта «Байкал». Монгольские студенты учатся в вузах Москвы, в связи со сложной обстановкой с коронавирусом они отправились домой.

Авиасообщение России с соседними странами закрыто. Поэтому 126 иностранных студентов были направлены из Москвы в Бурятию. 11 апреля внутренний спецрейс авиакомпании «SmartAvia» доставил учащихся столичных вузов в аэропорт «Байкал».

По поручению Алексея Цыденова была организована встреча студентов в аэропорту. Министерства культуры, спорта и молодёжной политики, туризма Бурятии выделили автобусы и машины сопровождения. На этом транспорте студенты добрались до пограничного города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска перешли границу.

Переезд прошёл по специально разработанному плану и в строгом соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.

От имени председателя Великого Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатара обращение и благодарность правительству Бурятии зачитал советник администрации Хурала, президент Монгольской ассоциации развития выпускников российских учебных заведений.

- Монгольская общественность близко к сердцу воспринимает новость о распространении нового коронавируса среди населения России, и, в том числе, в братской Бурятии. Вы, Алексей Самбуевич, оказали помощь по возвращению на родину монгольских студентов, обучающихся в российских вузах. Во многом благодаря этому они благополучно добрались до дома. Дружба познаётся в беде. И пусть дружба наших народов крепнет, - написал в своём обращении Гомбожавын Занданшатар.

Вице-президент Монгольской ассоциации выпускников российских(советских) учебных заведений Доржпалам Цогзолмаа сообщила, что в скором времени Монголия передаст в дар Бурятии партию медицинских масок.

- Мы, монгольская общественность, с болью в сердце принимаем информацию о том, что в нашей дружественной России активно распространяется коронавирус, поэтому мы решили поддержать вас и организовали акцию по сбору средств на медицинские маски для граждан Бурятии. В акции активно участвуют не только наши выпускники из российских учебных заведений, но и учителя русского языка. И в скором времени мы предоставим вам первую партию медицинских масок и будем продолжать эту акцию дальше. Надеемся, что общими усилиями победим распространение нового вируса, - отметила Доржпалам Цогзолмаа.

В завершении видеоконференции представители Монголии пригласили главу Бурятии и членов правительства республики в Улан-Батор на Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Они запланированы с 25 сентября по 20 ноября.

К слову, у 13 монгольских студентов из той группы подтвердился коронавирус.

Монголия маски коронавирус
 
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