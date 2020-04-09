Глава Бурятии поручил выделить транспорт и организовать сопровождение
В связи с тем, что авиасообщение России с соседними странами закрыто, около 100 монгольских студентов, которые учатся в Москве, отправятся домой транзитом через Бурятию.
11 апреля внутренний спецрейс авиакомпании «SmartAvia» доставит учащихся столичных вузов в аэропорт «Байкал». Там их уже будут встречать автобусы и машины сопровождения, выделенные министерствами культуры, спорта и молодёжной политики, туризма Бурятии. На этих автобусах студенты доберутся до города Кяхта и через международный автомобильный пункт пропуска «МАПП Кяхта» перейдут границу. Там их сразу проводят на самоизоляцию.
Весь транспорт после транспортировки будет продезинфицирован соответствующими службами.
- Считаю важным помочь нашим соседям. Нужно выделить необходимый транспорт и сопровождение - организовать перевозку студентов из аэропорта сразу до границы с Монголией. Но не менее важно проследить за эпидемиологической безопасностью данного трансфера. Прошу подключиться всем ответственным службам, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Монгольских студентов доставят домой транзитом через Бурятию
Общество, Фото:
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