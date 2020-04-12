Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома

Самолёт с иностранцами приземлился накануне
Накануне, 11 апреля, в Бурятию прибыли 126 монгольских студентов. Они на четырёх комфортабельных автобусах, которые предоставили министерства туризма, культуры и спорта, проехали по Бурятия до границы с Монголией. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.
- В дорогу им положили ланч-боксы, маски, перчатки и буклеты о достопримечательностях Бурятии. Скоро всё закончится и будем ждать их уже туристами к нам, - написала министр.
Как сообщал «Байкал-Daily»,
генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к главе Бурятии Алексею Цыденов за помощью в возвращении студентов Монголии домой в связи с тем, что авиасообщение России с соседними странами закрыто. Таким образом молодые люди отправились на родину домой транзитом через Бурятию.
Самолёт с иностранцами приземлился накануне
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