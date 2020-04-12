 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Апреля

11 Апреля

10 Апреля

Популярное

Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома

Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/mariiabadmatsyrenova/
Самолёт с иностранцами приземлился накануне

Накануне, 11 апреля, в Бурятию прибыли 126 монгольских студентов. Они на четырёх комфортабельных автобусах, которые предоставили министерства туризма, культуры и спорта, проехали по Бурятия до границы с Монголией. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

- В дорогу им положили ланч-боксы, маски, перчатки и буклеты о достопримечательностях Бурятии. Скоро всё закончится и будем ждать их уже туристами к нам, - написала министр.



Как сообщал  «Байкал-Daily», генеральное консульство Монголии в Улан-Удэ обратилось к главе Бурятии Алексею Цыденов за помощью в возвращении студентов Монголии домой в связи с тем, что авиасообщение России с соседними странами закрыто. Таким образом молодые люди отправились на родину домой транзитом через Бурятию.

Монголия коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Бурятия помогла монгольским студентам добраться до дома
Общество, 12.04.2020
Самолёт с иностранцами приземлился накануне 
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 77
Общество, 12.04.2020
У 9 человек имеется подозрение на наличие инфекции 
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
В Улан-Удэ накажут «управляшки» за плохую санобработку
Общество, 12.04.2020
Двум управляющим организациям вынесут предупреждения 
В День космонавтики в Бурятии похолодало
В День космонавтики в Бурятии похолодало
Общество, 12.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 апреля по республике местами кратковременные осадки, дождь с переходом в мокрый снег и снег
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
На федеральном телеканале рассказали о бурятском чае
Общество, 11.04.2020
Иммуностимулирующие чаи и травяные добавки являются отличным аналогом лимонов и имбиря, говорится в сюжете
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Улан-удэнцы, сжигавшие на участках мусор и траву, получили штрафы
Общество, 11.04.2020
В республике действует особый противопожарный режим
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
В Улан-Удэ индекс самоизоляции составил 4 балла из 5: фоторепортаж
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с улиц столицы Бурятии
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы
Общество, 11.04.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Бизнесмен пожертвовал 1,5 млн Бурятии на борьбу с коронавирусом
Общество, 11.04.2020
Сейчас решается, что необходимо приобрести для медучреждений на эти средства
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
В Бурятию поступила очередная партия тест-систем на коронавирус
Общество, 11.04.2020
Тест-системы распределены между лабораториями
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
В Забайкалье подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
Общество, 11.04.2020
В Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Часть депутатов Хурала Бурятии поможет нуждающимся
Общество, 11.04.2020
На постоянной основе в республиканском парламенте работают на сегодня 15 депутатов
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
В Бурятии ищут 70-летнюю пенсионерку
Общество, 11.04.2020
Она ушла из дома 9 апреля

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^