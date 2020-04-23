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Ограничения из-за коронавируса могут продлить на майские праздники

Ограничения из-за коронавируса могут продлить на майские праздники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
С таким предложением выступили в минздраве России

Главный внештатный эпидемиолог минздрава России Николай Брико предлагает продлить введённые из-за коронавируса ограничения на майские праздники, сообщает ТАСС.

- Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже чёткие тенденции не просто к снижению (заболеваемости), а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены, - сказал он.

Также он сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем. По его словам, ежедневный прирост больных увеличивается на 9-10%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 22 апреля в стране общее число случаев заражения коронавирусом составило 57 999. Выздоровело 4 420 человек, умерло 513 человек. 
коронавирус самоизоляция
 
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