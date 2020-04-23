Ограничения из-за коронавируса могут продлить на майские праздники

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

С таким предложением выступили в минздраве России



Главный внештатный эпидемиолог минздрава России Николай Брико предлагает продлить введённые из-за коронавируса ограничения на майские праздники, сообщает ТАСС.



- Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже чёткие тенденции не просто к снижению (заболеваемости), а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стране эти меры должны быть сохранены, - сказал он.



Также он сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране под контролем. По его словам, ежедневный прирост больных увеличивается на 9-10%.



По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 22 апреля в стране общее число случаев заражения коронавирусом составило 57 999. Выздоровело 4 420 человек, умерло 513 человек.

