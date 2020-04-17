Обследовали более 13 тысяч человек
По количеству проведённых исследований на COVID-19 Бурятия среди всех регионов находится на девятом месте, сообщили в республиканском оперштабе.
Исследования на новую коронавирусную инфекцию в республике проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии, а также в пяти лабораториях министерства здравоохранения.
На сегодняшний день лабораторно обследованы 13 990 человек.
По количеству проведённых исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс.населения Бурятия среди всех регионов находится на 9 месте с показателем 1616,83.
На COVID-19 обследуются прибывшие в Бурятию, контактные лица с больными COVID-19 и лица с диагнозом «внебольничная пневмония».
А также лица с респираторными симптомами:
- лица старше 65 лет,
- из учреждений с постоянным проживанием.
Тест-системы для исследований поступают регулярно, имеются в достаточном количестве.
Всего за весь период в республику поступило более 300 наборов, каждый из которых рассчитан на 100 исследований.
По данным на 16 апреля, в Бурятии 103 случая заражения коронавирусом.
Бурятия вошла в десятку по числу анализов на COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит
Отравляющие вещества военные исследовали в мобильной лаборатории
Обследовали более 13 тысяч человек
Сельчанин получил условный срок
Нарушителям грозят штрафы
За полёт нарушителю объявлено предупреждение
Опубликован режим работы городского общественного транспорта на 17 апреля
Десантники из Улан-Удэ успешно сдают контрольную проверку за зимний период обучения
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 апреля по республике местами мокрый снег и дождь
Персонал принимает посетителей без масок и перчаток
Акцию поддержали уже более 80 человек
25 апреля в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в онлайн-режиме
В учениях были задействованы системы залпового огня «Град», «Торнадо», гаубицы «Мста-С» и миномёты «Сани»
Мужчина бросил на землю непотушенный окурок
«Работаем практически без выходных», - отмечают водители