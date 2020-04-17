Бурятия вошла в десятку по числу анализов на COVID-19

Обследовали более 13 тысяч человек



По количеству проведённых исследований на COVID-19 Бурятия среди всех регионов находится на девятом месте, сообщили в республиканском оперштабе.



Исследования на новую коронавирусную инфекцию в республике проводятся в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии, а также в пяти лабораториях министерства здравоохранения.



На сегодняшний день лабораторно обследованы 13 990 человек.



По количеству проведённых исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тыс.населения Бурятия среди всех регионов находится на 9 месте с показателем 1616,83.



На COVID-19 обследуются прибывшие в Бурятию, контактные лица с больными COVID-19 и лица с диагнозом «внебольничная пневмония».



А также лица с респираторными симптомами:



- лица старше 65 лет,

- из учреждений с постоянным проживанием.



Тест-системы для исследований поступают регулярно, имеются в достаточном количестве.



Всего за весь период в республику поступило более 300 наборов, каждый из которых рассчитан на 100 исследований.



По данным на 16 апреля, в Бурятии 103 случая заражения коронавирусом.

