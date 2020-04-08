В Бурятии повысят зарплату медикам, борющимся с коронавирусом

Решение о повышении зарплат озвучил глава Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение повысить заработную плату всем врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу медицинских учреждений, задействованных в предупреждении, выявлении и лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19.
- Мы увеличиваем зарплаты всем медицинским работникам, которые так или иначе задействованы в выявлении и предупреждении коронавируса: по домам ездят, в поликлинике работают или в больнице. У всех у них пойдут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов, которые мы пересчитываем под себя. Так, под федеральные выплаты не попадает прочий персонал, который не относится к медицинскому. Мы это приняли на республиканский бюджет. Своим решением мы тоже повышаем, - разъяснил глава Бурятии.
Таким образом, врачи, работающие в стационаре, получат начисление за рабочее время, доплата составит плюс 100% от среднего дохода по республике, среднему медицинскому персоналу - плюс 50%, младшему медицинскому персоналу - плюс 30%, обеспечивающему персоналу – плюс 20%.
Медицинским работникам, которые находятся на своих рабочих местах круглые сутки, как в инфекционной больнице, сами же на карантине находятся и там же ночуют в медучреждениях по окончании смены, за время простого нахождения в больницах будет оплата в размере среднемесячной заработной платы.
Также Алексей Цыденов принял решение застраховать всех медицинских работников, контактирующих с больными коронавирусом на 200 тысяч рублей при наступлении страхового случая.
Кроме того, для тех работников, кому не с кем оставить маленьких детей, есть возможность открыть круглосуточные группы в детских садах. Это решение будет реализовано, если появится такая необходимость. Отдельно выделено финансирование на усиление питания врачей в условиях карантина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии выросло до 54-х. Анализы ещё восьми человек направлены на подтверждение в Иркутск.
В Бурятии повысят зарплату медикам, борющимся с коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
После тяжёлой болезни скончалась руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» Сэсэгма Ринчинова
Решение о повышении зарплат озвучил глава Алексей Цыденов
В МИДе заверили, что ситуацию «тщательно отслеживают»
Всего в республике создано 24 таких группы
В сравнении с прошлым годом, число инфицированных увеличилось на 15%
«Вплоть до подъезда, тепляка, бани», - отчитался вице-премьер правительства региона
На этот раз артист разыграет среди своих подписчиков BMW 6-Series
Таковы данные на сегодняшнее утро
В республике появилась альтернативная карта распространения COVID-19
Медперсонал больницы №4 ведёт видеожурнал изоляции
Согласно Яндекс-картам, в столице Бурятии уровень самоизоляции составил 4,3 балла
Главный тренер женской сборной по боксу заявил, что никаких угроз здоровью спортсменок не выявлено
Дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на особый контроль
В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры
Финальный тур пройдёт с 13 по 30 апреля