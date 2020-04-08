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В Бурятии повысят зарплату медикам, борющимся с коронавирусом

В Бурятии повысят зарплату медикам, борющимся с коронавирусом
Общество, 
Решение о повышении зарплат озвучил глава Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение повысить заработную плату всем врачам, медсестрам и вспомогательному персоналу медицинских учреждений, задействованных в предупреждении, выявлении и лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- Мы увеличиваем зарплаты всем медицинским работникам, которые так или иначе задействованы в выявлении и предупреждении коронавируса: по домам ездят, в поликлинике работают или в больнице. У всех у них пойдут стимулирующие выплаты в зависимости от федеральных коэффициентов, которые мы пересчитываем под себя. Так, под федеральные выплаты не попадает прочий персонал, который не относится к медицинскому. Мы это приняли на республиканский бюджет. Своим решением мы тоже повышаем, - разъяснил глава Бурятии.

Таким образом, врачи, работающие в стационаре, получат начисление за рабочее время, доплата составит плюс 100% от среднего дохода по республике, среднему медицинскому персоналу - плюс 50%, младшему медицинскому персоналу - плюс 30%, обеспечивающему персоналу – плюс 20%.

Медицинским работникам, которые находятся на своих рабочих местах круглые сутки, как в инфекционной больнице, сами же на карантине находятся и там же ночуют в медучреждениях по окончании смены, за время простого нахождения в больницах будет оплата в размере среднемесячной заработной платы.

Также Алексей Цыденов принял решение застраховать всех медицинских работников, контактирующих с больными коронавирусом на 200 тысяч рублей при наступлении страхового случая.

Кроме того, для тех работников, кому не с кем оставить маленьких детей, есть возможность открыть круглосуточные группы в детских садах. Это решение будет реализовано, если появится такая необходимость. Отдельно выделено финансирование на усиление питания врачей в условиях карантина, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии выросло до 54-х. Анализы ещё восьми человек направлены на подтверждение в Иркутск. 
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