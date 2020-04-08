Это не предел, есть ещё больные с подозрением на COVID-2019
За сутки в Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло на четыре и составило 54.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 2188 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в минздраве Бурятии.
На госпитализации находится 11 детей с COVID-19. Их состояние удовлетворительное.
- В реанимации находится шесть тяжёлых взрослых пациентов, больных на аппарате ИВЛ нет, - уточнили в республиканском минздраве.
Ещё у восьми человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.
Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы находится 91 пациент. В том числе больных с внебольничной пневмонией 15 человек, из них старше 65 лет – пятеро.
В России зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 494 человек, 58 человек умерло. За последние сутки в стране зарегистрировано 1154 новых случаев заражения коронавирусом.
В мире общее число заболевших в 181 стране составляет 1 360 557, из которых 290 164 пациентов выздоровели, 76 053 умерли.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 апреля в Бурятии скончалась пожилая пациентка с COVID-2019.
До 54 выросло число случаев коронавируса в Бурятии
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