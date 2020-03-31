Финалистку «Миссис Бурятия-2020» лишили титулов

Скандал с лишением титулов произошёл уже после финала «Миссис Бурятия»
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ состоялся финал конкурса красоты и талантов «Миссис Бурятия-2020». Победительницей стала сотрудница банка Олеся Игумнова.
Сегодня организаторы сообщили «Байкал-Daily», что впервые за трёхлетнее проведение конкурса лишили короны, ленты и титулов одну из финалисток.
- За нарушение пункта №5 договора, заключенного между участницами и организатором конкурса, всех номинаций лишается Ольга Черкесова . Это было тяжёлое решение, но иначе поступить мы не могли. Организаторы конкурса всегда открыты для диалога, но не позволительно унижать их в публичной форме! - заявила директор конкурса Наталия Быкова.
На финале конкурса Ольга выиграла в двух номинациях: «Миссис фитнес-2020» и от партнёра конкурса «Миссис Love Fitness-2020». Сейчас по решению организаторов и партнёра конкурса Ольга лишается обеих номинаций.
Всё произошло после того, как в соцсети Ольга написала пост, где заявила о «нечестных победах» других участниц и необъективной оценке жюри своего номера.
«Я не вошла ни в топ-6, ни в топ-12, ни вообще в какой-либо топ. И я бы промолчала, если бы не сообщения от самих участниц, в том числе тех, кто получил главные короны и от зрителей, перед которыми мне почему-то стыдно», - отметила девушка.
В свою очередь, организаторы сообщили, что всего было 32 номинации, две из которых достались Ольге.
- Это всего лишь конкурс и нужно оставаться, прежде всего, достойным человеком, уважать решение жюри и здраво оценивать ситуацию. Любую корону просто так не дают, её нужно трудом заработать, а если не хочешь трудиться проще в магазине купить, надеть и ходить в ней, саму себя коронуя за свою природную красоту. Вот такая обратная сторона медали конкурсов красоты, много грязи и обвинений, и ведь они даже не задумываются, сколько труда организаторы вкладывают, чтоб сделать для этот праздник! – расстроенно заключила организатор «Миссис Бурятия» Наталия.
Фоторепортаж с конкурса красоты можно посмотреть по ссылке.
Финалистку «Миссис Бурятия-2020» лишили титулов
Общество, Фото:
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