«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала конкурса красоты
Накануне в Улан-Удэ состоялся финал конкурса красоты и таланта среди замужних женщин «Миссис Бурятия-2020». Победительницей признана 31-летняя Олеся Игумнова.
Олеся замужем, воспитывает двоих детей, по образованию филолог, преподаватель английского и французского языков. Работает в банке.
⠀
Экс-солистка шоу-балета «ЭкситоН», не раз выступавшая на городских праздниках, планирует вернуться к танцевальной деятельности, как только подрастут дети. Самым дорогим и важным в жизни считает семью, семейные ценности и традиции.
Подготовка к конкурсу заняла несколько недель. За это время для красавиц проводили различные мастер-классы. В финале участницы продемонстрировали творческие номера: пели, танцевали, читали стихи.
В прошлом году победительницей конкурса стала массажистка Екатерина Иванютина. На церемонии награждения она не смогла присутствовать, поскольку недавно родила. Корону победительнице вручила директор конкурса Наталия Быкова.
«Миссис Бурятия-2020» стала сотрудница банка. Фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего в стационарах республики находится 19 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран
Водителей и кондукторов с ОРВИ снимают с рейсов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала конкурса красоты
Право собственности коммерческой организации оспорено
Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны
В танковом соединении прошёл день открытых дверей
Однако эксперты прогнозируют повышение арендных ставок на дачи
Работы будут проведены в республике и Иркутской области
Прощание состоится 25 марта
Беседу со школьниками провёл помощник прокурора
Произошла коммунальная авария
В дело вмешалась прокуратура
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за попытку сбыта наркотиков
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег
Общество, 22.03.2020
В рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт будет выделено 62,8 млн рублей