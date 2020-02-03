Сказочные персонажи вместе отпразднуют Сагаалган
24 февраля в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ отметят Сагаалган.
Гости музея увидят театрализованную программу «Сказочный Сагаалган-2020» с участием артистов фольклорных ансамблей, дети смогут участвовать в анимационном квесте по комплексам музея, познакомиться и сфотографироваться со сказочными персонажами.
В этом году в гости к Сагаан Убгэну приедут Дед Мороз из Республики Удмуртия Тол Бабай и Байкальский Дед Мороз.
Горожан приглашают на празднование Сагаалгана.
В прошлом году в гости приезжали Деды Морозы из Греции и Узбекистана - Святой Василис и Корбобо. В 2018 году в гости к Белому старцу приезжал финский Дед Мороз – Йоулупукки.
В гости к Белому Старцу приедут Байкальский Дед Мороз и Тол Бабай
Общество, Фото:
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