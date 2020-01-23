Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику

Всего в центр поступит более 15 военных единиц
В Иркутске городской центр «Патриот» ожидает поступление более 15 военной единиц, которую разместят на плацу. Между администрацией города, руководством центра и Центральным военным округом достигнута договоренность о предоставлении в пользование техники.
Небоевая техника станет не только экспонатом для обучения курсантов, но и будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Об этом в ходе посещения муниципального учреждения врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
Экскурсию для представителей правительства Иркутской области провёл директор центра «Патриот», бывший начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков. Были осмотрены учебные классы, штаб местного отделения «Юнармии», оружейная комната, тир, спортивный комплекс.
- Городской центр «Патриот» передан в собственность муниципалитета в 2016 году. За это время выполнен капитальный ремонт здания, создана материально-техническая база, ведётся патриотическое воспитание молодёжи. Всё это сделано и работает за счёт муниципалитета при поддержке ветеранов, общественников, энтузиастов. Сегодня это крупнейший патриотический центр на территории Восточной Сибири. Своего рода военное училище для подростков – единственное за Уралом, – отметил Дмитрий Бердников. – Убеждён, взаимодействие с правительством Иркутской области по вопросам патриотического воспитания поможет в дальнейшем развитии Иркутского городского центра.
Игорю Кобзеву рассказали, что «Патриот» выполняет функции учреждения дополнительного образования. В центре занимаются дети в возрасте от 14 до 18 лет, занятия для них проводят бесплатно. Ребята изучают 17 учебных дисциплин. На базе центра сформированы три учебные группы. В разведывательной роте «Гром» курсанты занимаются углубленной подготовкой военно-специальных дисциплин. Рота почётного караула участвует во всех торжественных и церемониальных мероприятиях Иркутска, также у ребят формируют навыки строевой подготовки. Рота специального назначения «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения Иркутска, имеет военно-прикладную направленность. В ходе встречи Игорь Кобзев пообещал поддерживать работу городского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта
Он набрал 10,5 очков из 11
Упрощённый порядок начнёт действовать с 1 февраля
Всего в центр поступит более 15 военных единиц
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами
Она присвоила себе 120 тысяч рублей
Военные смогли противостоять «противнику», имеющему пятикратное превосходство
У женщины двое детей
«Теперь у нас рисков повторения такой ситуации, как в прошлом году нет», сказал мэр города Игорь Шутенков
«Забайкальское горнорудное предприятие» выполняет обещания по созданию рабочих мест в Россошино
Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба
Премьера запланирована на 20 и 21 марта
Злоумышленник напал на пожилую женщину в профилактории
Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса в КНР