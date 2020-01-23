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Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику

Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего в центр поступит более 15 военных единиц

В Иркутске городской центр «Патриот» ожидает поступление более 15 военной единиц, которую разместят на плацу. Между администрацией города, руководством центра и Центральным военным округом достигнута договоренность о предоставлении в пользование техники.

Небоевая техника станет не только экспонатом для обучения курсантов, но и будет демонстрироваться на открытых мероприятиях. Об этом в ходе посещения муниципального учреждения врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Экскурсию для представителей правительства Иркутской области провёл директор центра «Патриот», бывший начальник Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков. Были осмотрены учебные классы, штаб местного отделения «Юнармии», оружейная комната, тир, спортивный комплекс.

- Городской центр «Патриот» передан в собственность муниципалитета в 2016 году. За это время выполнен капитальный ремонт здания, создана материально-техническая база, ведётся патриотическое воспитание молодёжи. Всё это сделано и работает за счёт муниципалитета при поддержке ветеранов, общественников, энтузиастов. Сегодня это крупнейший патриотический центр на территории Восточной Сибири. Своего рода военное училище для подростков – единственное за Уралом, – отметил Дмитрий Бердников. – Убеждён, взаимодействие с правительством Иркутской области по вопросам патриотического воспитания поможет в дальнейшем развитии Иркутского городского центра.

Игорю Кобзеву рассказали, что «Патриот» выполняет функции учреждения дополнительного образования. В центре занимаются дети в возрасте от 14 до 18 лет, занятия для них проводят бесплатно. Ребята изучают 17 учебных дисциплин. На базе центра сформированы три учебные группы. В разведывательной роте «Гром» курсанты занимаются углубленной подготовкой военно-специальных дисциплин. Рота почётного караула участвует во всех торжественных и церемониальных мероприятиях Иркутска, также у ребят формируют навыки строевой подготовки. Рота специального назначения «Юнармия», созданная на базе юнармейского движения Иркутска, имеет военно-прикладную направленность. В ходе встречи Игорь Кобзев пообещал поддерживать работу городского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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