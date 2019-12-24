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Путин исполнил желание волонтёра из Бурятии

Путин исполнил желание волонтёра из Бурятии
Общество, 
Расплакавшаяся перед Путиным волонтёр отправилась с семьёй в Москву

Сегодня, 24 декабря уроженка Прибайкальского района, руководитель Бурятского регионального отделения «Российский союз сельской молодёжи» Татьяна Черных со своей семьёй отправилась на Кремлёвскую ёлку-2020. Главное новогоднее событие пройдёт завтра в государственном Кремлёвском дворце.

Своими впечатлениями от предстоящего праздника поделилась старшая дочь Татьяны.

- Я хочу побывать в столице нашей страны, увидеть Кремль и побывать на самой главной ёлке страны. На Кремлёвской ёлке я ожидаю увидеть настоящего Деда мороза и Снегурочку. Хочу пожелать жителям Бурятии хорошего Нового года. Верьте в сказку, и она обязательно сбудется, - рассказала Кристина.

Как сообщал «Байкал-Daily», пятого декабря в Сочи состоялся международный форум добровольцев, который посетил Владимир Путин. Он встретился с лидерами волонтёрского движения, среди них была и Татьяна Черных. Она рассказала Путину о тяжёлом положении дел в сельских клубах. Когда Татьяна озвучила личную просьбу – чтобы её дети смогли поучаствовать в Кремлёвской ёлке, расплакалась.

Татьяну успокоили сотрудники президентской пресс-службы и подруги. Позже в беседе с корреспондентом «России-1» девушка призналась, что перенервничала.

18 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов встречался с волонтёрами республики. Общаясь с Татьяной Черных, глава пошутил: «У вас такое покровительство, как на вашу просьбу не отреагировать», имея в виду Владимира Путина. Кстати, на той встрече Цыденова посвятили в волонтёры.
Путин волонтеры
 
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