В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у водителя маршрутки 20 тысяч



В Улан-Удэ судебные приставы взыскали пожилой пассажирке маршрутного автобуса компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Как выяснилось, женщина ехала в маршрутке, но на одной из остановок в результате резкого торможения она стукнулась лбом о выступающие части салона.



После данного инцидента водитель маршрутки был привлечён к административной ответственности за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшего причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего.



Так как водитель никак не пытался сгладить свою вину и не извинился, пенсионерка решила обратиться в суд за взысканием с него компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.



Суд, с учетом пожилого возраста потерпевшей и поведения водителя, требования истца удовлетворил частично, постановив взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.



- В отношении водителя автобуса было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого задолженность удалось взыскать за счёт обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. На сегодняшний день 20 тысяч рублей перечислены на счёт пострадавшей пассажирки, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

