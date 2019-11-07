В заказнике в Бурятии встретили скрытного манула

Общество, Фото: из архива

В предыдущий раз манула видели в 2017 году



В Алтачейском заказнике в Бурятии заметили редкое животное – манула. Представителя семейства кошачьих увидели во время патрулирования территории 29 октября. Но сотрудникам заказника не сразу удалось распознать зверька, поскольку он быстро скрылся в сухой ветоши, сообщает пресс-служба Байкальского природного биосферного заповедника.



– Изначально мы даже не сразу поняли, что это манул, потому что это произошло мгновенно, было предположение, что это корсак, лисица. Но зная биологию животных, и что для корсака и лисицы не характерны короткие ноги и такой окрас, мы остановились и немного прошли в ту сторону, куда животное скрылось, и на наше удивление мы заметили манула, который пытался скрыться в сухой траве от нас. Я смог сделать несколько кадров с фотоаппарата, эту долгожданную встречу мне пришлось ждать несколько лет, – рассказал участковый государственный инспектор Сергей Красиков.



Манул – это редкое животное, представитель семейства кошачьих, вид, занесённый в Красную книгу Бурятии, в Красную книгу России. Вид относится к категории статуса редкости – 3, это животные, которые имеют малую численность и распространены на ограниченной территории.



– В заказнике «Алтачейский» ранее манула отмечали в 2017 году, а также в 2016 году на границе с заказником, – отметил заместитель директора Алексей Китаев.



Работники заповедника отмечают, что в заказнике созданы все условия, позволяющие манулу занимать данную экологическую нишу. И, благодаря комплексной работе по сохранению природы «Заповедного Алтачея», состоялась долгожданная встреча.

