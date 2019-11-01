Осуждённые смогли ознакомиться с книгами поэтов и писателей Бурятии
В исправительной колонии №2 строго режима в Улан-Удэ прошли мероприятия, посвящённые Дню бурятского языка.
В библиотеке школы подготовили выставку книг поэтов и писателей Бурятии.
По словам организаторов, осуждённые приняли активное участие в беседах, подготовленных учителями-предметниками на тему: «Тоонто нютагаа магтанаб» (Воспеваю мою малую Родину), сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
Дни бурятского языка прошли в колонии строгого режима
Общество, Фото:
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Осуждённые смогли ознакомиться с книгами поэтов и писателей Бурятии
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