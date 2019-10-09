Вышел тизер фильма «Байкальские каникулы-3»

В Сети появился тизер фильма «Байкальские каникулы-3». В коротком ролике показано, как в коридоре девочка в белом постепенно приближается к наблюдающему, при этом свет в помещении периодически гаснет. Затем появляется подросток, который со смехом говорит «Ну, что за детские шутки. Байкальские каникулы-3 - скоро».
- В 2020 году наша кинокомпания выпускает в прокат заключительную часть семейной комедии «Байкальские каникулы 3». Картина снималась этим летом в знаменитой здравнице Тункинского района РБ – «Аршан». За что огромную благодарность выражаем компании «Байкалкурорт» и его новым собственникам. Картина будет отличаться от первых двух частей тем, что в третьей части будут элементы мистики, хоррора, основанные на легенде курорта «Аршан». Многие спрашивают, почему третья часть будет заключительной, отвечаем, актёры и наши уже хорошие и добрые друзья, главные герои первых двух частей выросли и уже далеко не дети, поэтому будем снимать новые детские семейные фильмы, продолжая развивать «Байкальскую школу кино», - написал член Союза кинематографистов России Артём Бурлов в Facebook.
Как сообщал «Байкал-Daily», бурятская кинокомпания «Asia Films» скоро выпустит продолжение о приключениях мальчика Коли в детском лагере. Однако по сюжету, на этот раз он не отдыхает, а работает здесь вожатым.
Предыдущие части картины немного мистические, третья часть не станет исключением. Фильм основан на легенде, которая существует в Тункинском районе, о потерявшейся девочке. Жанр картины – комедийные ужасы.
Снялся в ленте российский актёр Амаду Мамадаков. Также ранее сообщалось, что в съёмках может принять участие известный стилист, артист Сергей Зверев. Он по сценарию борется с «чёрными лесорубами». Предполагалось, что если звезда российского шоу-бизнеса откажется от роли, его заменят бурятским телеведущим и политиком Батодалаем Багдаевым.