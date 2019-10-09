Вышел тизер фильма «Байкальские каникулы-3»

В Сети появился тизер фильма «Байкальские каникулы-3». В коротком ролике показано, как в коридоре девочка в белом постепенно приближается к наблюдающему, при этом свет в помещении периодически гаснет. Затем появляется подросток, который со смехом говорит «Ну, что за детские шутки. Байкальские каникулы-3 - скоро».







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