Сергей Зверев может сыграть в бурятском фильме

В Бурятии снимают третью часть «Байкальских каникул» в жанре комедийных ужасов
Бурятская кинокомпания «Asia Films» снимает третью часть фильма «Байкальские каникулы». Первая лента вышла в 2015 году, вторая – в 2017-м. В них показаны приключения мальчика Коли в детском лагере.
- Это уже третья часть. Первые две части оказались успешными – было много просмотров, фильм известен по всей России, его показывали во многих городах. Мы стали снимать третью часть, чтобы закрыть «Байкальские каникулы» и больше не снимать их. Поступило предложение снимать франшизу – например, «Каникулы на Алтае», «Каникулы на Арахлее» и т.д., - рассказал «Байкал-Daily» член Союза кинематографистов России Артём Бурлов.
Предыдущие части картины немного мистические, третья часть не станет исключением. Фильм основан на легенде, которая существует в Тункинском районе, о потерявшейся девочке. Жанр картины – комедийные ужасы. «Сейчас это популярно в кинематографе, когда граничат два чувства – и страх, и смех», говорит Артём Бурлов.
- Мальчик Коля сначала попадает в прошлое, потом во второй части он остаётся в настоящем. А здесь его будущее, когда он уже подрос – по сюжету он не ребёнок, который отдыхает в лагере, а вожатый. В фильме пропадает девочка в лагере: приключения начинаются с этого. Естественно, всё не без мистики - Амаду Мамадаков играет чародея, как и в первых двух частях. Такая вот детская, семейная картина, - продолжил Артём Бурлов.
Российский актёр, ставший известный по сериалу «Солдаты» и фильму «9 рота», Амаду Мамадаков приедет в Бурятию уже на этой неделе.
На сегодня снято 70% фильма. Уличные, экстерьерные локации сняты, остались съёмки в помещениях. Работы проходили на Байкале и в Тункинском районе.
- Снимали мы в Тункинском районе, где нам любезно предоставили в санатории «Саяны» 10 мест для проживания съёмочной группы. Сегодня будут проходить массовые съёмки в Доме культуры имени Вагжанова в Улан-Удэ вечером. Туда приедут ребятишки из детского дома, приедет футбольный клуб, они будут сниматься в массовке, - добавил Артем Бурлов.
Также создатели картины надеются, что в фильме снимется российская звезда Сергей Зверев. На данный момент сейчас активно ведутся переговоры по этому поводу.
- Да, мы ведём переговоры. Сергей Зверев борется за экологию, и сценарист, прочувствовав это, написал роль специально для известного артиста, стилиста. Он по сценарию борется с «чёрными лесорубами». Придумали для него гламурную форму. Сейчас ждём ответа, и если он согласится, то форма будет сшита, - отметил кинематографист.
Если Сергей Зверев откажется от роли, его хотят заменить бурятским телеведущим и политиком Батодалаем Багдаевым.
Тизер ленты будет готов на следующей неделе. В прокат фильм выйдет в следующем году.
- Сейчас откроется 9 муниципальных кинотеатров в республике. Мы «выбили» субсидию из Фонда кино – 45 млн, они уже поступили в регион, и до конца года эти муниципальные кинотеатры должны заработать. Мы планируем выйти с фильмом, когда все эти кинотеатры полноценно начнут работать. Поскольку в больших кинотеатрах будет мало сеансов, - заключил Артём Бурлов.
Сергей Зверев может сыграть в бурятском фильме
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