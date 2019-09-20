В «Забайкальских играх» принимают участие около 1000 спортсменов

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

В Чите проходит краевая спартакиада



Представители 29 муниципальных районов и городских округов Забайкальского края принимают участие в «Забайкальских играх», которые открылись 19 сентября в Чите. Спартакиада проводится в регионе в пятый раз.



В этом году игры собрали около 1000 участников. Команды, участвующие в соревнованиях, разделены на две группы в соответствии с численностью населения, проживающего в муниципальном районе: до 20 тысяч человек и свыше 20 тысяч человек.



В рамках спартакиады проходят соревнования по волейболу, гиревому спорту, мини-футболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, дартсу, мас-рестлингу. Также среди всех участников в последний день состоится комбинированная эстафета «Большие гонки». Кроме того, в спартакиаде в отдельную категорию выделены участники пенсионного возраста, а также семейные команды, которые будут соревноваться в дартсе, лёгкой атлетике и настольному теннису.



19 сентября на базе стадиона «Юность» состоялась церемония торжественного открытия спартакиады. По информации пресс-службы минспорта края, на ней прошло награждение сертификатами на электронное оружие представителей Сретенского, Нерчинского, Могочинского и Борзинского районов. Также участников и гостей мероприятия ожидала концертно-развлекательная программа, творческие номера лучших коллективов солнечной столицы Забайкалья и воспитанников регионального отделения федерации ушу России. По традиции открытие завершилось внесением на стадион огня спартакиады и праздничным фейерверком.



Изначально, спартакиада «Забайкальские игры» была традиционным массовым физкультурно-спортивным мероприятием Читинской области. Первая спартакиада состоялась в 2000 году и проводилась только лишь для сельских районов области. С 2002 года в спартакиаде участвовали все территорий области. В 2003 году впервые была проведена зимняя спартакиада «Забайкальские игры». В 2008 году, после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа в Забайкальский край, прошла первая летняя спартакиада Забайкальского края «Забайкальские игры». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

