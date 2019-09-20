Байкал вошёл в топ-3 самых желанных для отдыха на Новый год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых желанных городов и курортов России для отдыха на Новый год 2020



В России новогодние выходные дни – с 1 по 8 января 2020 года.



В первую десятку для отдыха в России на Новый год-2020 входят Москва, Байкал, Санкт-Петербург, Сочи, включая курорты Красной Поляны, Казань, Карелия, курорты Крыма, Родина Деда Мороза - Великий Устюг, Новогодняя столица России 2020 - Рязань, курорты Подмосковья и Урала.



По данным опроса ТурСтат, за Москву как лучший город России для отдыха на Новый год отдали 22% голосов, за Байкал и Сибирь - 15%, за Санкт-Петербург - 14%, за Сочи и курорты Красной Поляны - 12%, за Казань - 7%, за Карелию - 6%, за курорты Крыма - 5%, за Великий Устюг - 4%, за Рязань - 4% голосов, за курорты Подмосковья - 3%, за Екатеринбург и курорты Урала - 3%.

