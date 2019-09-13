«Поединки хоров» состоятся в Бурятии

Бороться будут 13 лучших коллективов



13 сентября на сцене городского Дворца детского юношеского творчества состоится конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров Бурятии «Поединки хоров». 13 хоровых коллективов из районов и Улан-Удэ поборются за первое место, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.



Конкурс проводится уже в третий раз, для участников – это очень долгожданное событие, к которому артисты серьёзно готовятся ни один месяц.



С каждым годом все больше коллективов принимают участие. В прошлом году было 11 участников, в этом уже 13.

