По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике ожидаются дожди, грозы
Утром при прояснении туман. Ветер северный 3-8, при грозах до 15 м/с. Температура днём 20-25, местами до 29 тепла.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура днём 24-26 тепла.
В Улан-Удэ возможен дождь
Общество, Фото:
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