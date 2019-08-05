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В Улан-Удэ возможен дождь

В Улан-Удэ возможен дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 августа по республике ожидаются дожди, грозы

Утром при прояснении туман. Ветер северный 3-8, при грозах до 15 м/с. Температура днём 20-25, местами до 29 тепла.

В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северный 6-11 м/с. Температура днём 24-26 тепла.  
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