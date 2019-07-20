 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Июля

19 Июля

Популярное

Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»

Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Общество, 
Также Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева

Накануне, в последний день учений Калачакры, которые в течение 14 дней даровал в Улан-Удэ мастер Калачакры, посланник Далай-ламы XIV Жадо Тулку Ринпоче, он дважды был отмечен наградами: от Буддийского университета и правительства Бурятии. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» Алла Намсараева, пресс-секретарь Иволгинского дацана республики.

- По окончании утренней сессии учений Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева. В соответствии с традицией для доктора Буддийского университета шьют специальную накидку и головной убор, - написала она. 



Здесь отмечается, что на торжественном обеде, куда были приглашены все организаторы учений, в том числе и руководители республики, города и депутаты Народного Хурала, зампред правительства региона Баир Цыренов от имени главы Бурятии вручил Жадо Ринпоче медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».   




Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 по 19 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ проходили буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван». Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче, прибывшего по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.

Учения вызвали в столице Бурятии небывалый ажиотаж: верующие, приходившие на мероприятие, заполняли почти каждый день весь стадион. 
учения буддизм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»
Общество, 20.07.2019
Также Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Бурятская спортсменка выступит на турнире по боксу в Таиланде
Общество, 20.07.2019
Людмила Воронцова выступит в составе сборной команды России в олимпийской весовой категории - до 57 кг  
В иркутском Академгородке установят фонтан
В иркутском Академгородке установят фонтан
Общество, 20.07.2019
Все работы планируют завершить в начале сентября
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Гринпис «состарил» Санкт-Петербург, Байкал и Арктику
Общество, 20.07.2019
В российском отделении организации предположили, как будут выглядеть некоторые места на планете в будущем  
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Улан-Удэ примет предолимпийский чемпионат России по борьбе
Общество, 20.07.2019
Бурятия впервые за многие годы выбрана местом проведения мужского чемпионата России по вольной борьбе
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
В Улан-Удэ сегодня без существенных осадков
Общество, 20.07.2019
По республике местами дожди, грозы, ливни
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
В Бурятии пройдёт Байкальский инклюзивный форум
Общество, 19.07.2019
Участники обсудят вопросы создания доступной среды в республике
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
В Восточный военный округ поступает новое вооружение
Общество, 19.07.2019
С начала текущего года в соединения и воинские части Восточного военного округа поступило около 400 образцов вооружения и техники
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
В Улан-Удэ прошёл престольный праздник в часовне святого царя Николая
Общество, 19.07.2019
17 июля в честь престольного праздника в часовне святого Царя Николая в Улан-Удэ состоялась литургия
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
В Улан-Удэ провели квест для детсадовцев
Общество, 19.07.2019
Участвовали сады «Колобок», «Дружок», «Светлячок», «Золушка», «Улыбка», «Ладушки» и «Земляничка»
В Бурятии подросткам показали поднятые поисковиками вещи
В Бурятии подросткам показали поднятые поисковиками вещи
Общество, 19.07.2019
В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии пригласили руководителя военно-патриотического отряда «Рысь» Владимира Ефремова
На Ольхоне начат проект сохранения мыса Бурхан
На Ольхоне начат проект сохранения мыса Бурхан
Общество, 19.07.2019
В честь тех, кто поддержит проект, установят коновязи

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^