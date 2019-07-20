Посланнику Далай-ламы XIV вручили медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия»





















Учения вызвали в столице Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 по 19 июля на Центральном стадионе в Улан-Удэ проходили буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван». Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче, прибывшего по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.Учения вызвали в столице Бурятии небывалый ажиотаж : верующие, приходившие на мероприятие, заполняли почти каждый день весь стадион.

Накануне, в последний день учений Калачакры, которые в течение 14 дней даровал в Улан-Удэ мастер Калачакры, посланник Далай-ламы XIV Жадо Тулку Ринпоче, он дважды был отмечен наградами: от Буддийского университета и правительства Бурятии. Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» Алла Намсараева, пресс-секретарь Иволгинского дацана республики.- По окончании утренней сессии учений Жадо Тулку Ринпоче был вручен диплом почётного доктора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Заяева. В соответствии с традицией для доктора Буддийского университета шьют специальную накидку и головной убор, - написала она.Здесь отмечается, что на торжественном обеде, куда были приглашены все организаторы учений, в том числе и руководители республики, города и депутаты Народного Хурала, зампред правительства региона Баир Цыренов от имени главы Бурятии вручил Жадо Ринпоче медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия».