«Сурхарбан нервно курит в сторонке»: Буддисты заполнили весь Центральный стадион Бурятии

Снимком заполненного стадиона поделился председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.











Жадо Тулку Ринпоче в своём выступлении выразил благодарность Буддийской традиционной Сангхе России, правительству республики и лично главе Бурятии за содействие в организации и проведении учения «Посвящение в Калачакру Тантру - Дуйнхор Ван».











- Мы сегодня собрались здесь, чтобы получить посвящение Жадо Ринпоче. И мы, как и все буддисты мира, собрались и молимся. Для меня вчера было откровением, почему Далай-Лама даёт учение Калачакры, а не других идамов (божеств-хранителей). Оказывается, Будда Шакьямуни, ушёл из сансары благодаря идаму Калачакры. Мы получаем такую возможность, чтобы в этой жизни достичь состояния особой связи с идамом Калачакры и поэтому мы собрались, чтобы сказать спасибо Жадо Ринпоче, спасибо друг другу за то, что мы здесь собрались. Вам - дорогим верующим, гостям из далёкой Калмыкии и других республик, из Монголии, из Внутренней Монголии Китая, желаю удачи, здоровья и главное, чтобы вы стали ближе к идаму Дуйнхор Ван Калачакре, - обратился к верующим Дамба Аюшеев.









В соцсетях появилось видео, где публика восторженно провожает Жадо Тулку Ринпоче после учения.











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