«Сурхарбан нервно курит в сторонке»: Буддисты заполнили весь Центральный стадион Бурятии

В Улан-Удэ продолжается учение «Посвящение в Калачакру Тантру - Дуйнхор Ван», которое проводит Жадо Ринпоче, прибывший по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV.
Как сообщал «Байкал-Daily», основные дни буддийских учений проходят с 15 по 17 июля. В Улан-Удэ приехали паломники из районов Бурятии, Иркутска, буддийских регионов России, а также из Монголии и Внутренней Монголии. Ранее в рамках учениях уже построили мандалу Калачакры.
Впервые за многие годы зрители увидели невиданное зрелище – забитый под завязку Центральный стадион. Его вместимость – 10 тысяч мест, а толпы паломников расположились также прямо на газоне.
Снимком заполненного стадиона поделился председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.
Пользователи удивляются масштабности религиозного мероприятия. Тем более что на недавнем Сурхарбане зрители заняли лишь часть центральной трибуны.
«Верующих вообще много, все наши традиционные праздники отдыхают», «Ну хоть не зря стадион строили. Сарказм. А если серьёзно, то я реально, впервые вижу полный стадион. Сила веры.», «Так бы на матч собирались люди», «Сурхарбан нервно курит в сторонке», «На Сурхарбан так собирались бы, было бы здорово!», «Вот так бы за сохранение и против уничтожения ценностей Байкала собирались буддисты», - комментируют пользователи.
Вчера, 16 июля, буддийские учения посетил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.
Жадо Тулку Ринпоче в своём выступлении выразил благодарность Буддийской традиционной Сангхе России, правительству республики и лично главе Бурятии за содействие в организации и проведении учения «Посвящение в Калачакру Тантру - Дуйнхор Ван».
Пандито Хамбо-Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев отметил, что верующие за дни учения осознали, что присутствуют на самом высоком буддийском посвящении.
- Мы сегодня собрались здесь, чтобы получить посвящение Жадо Ринпоче. И мы, как и все буддисты мира, собрались и молимся. Для меня вчера было откровением, почему Далай-Лама даёт учение Калачакры, а не других идамов (божеств-хранителей). Оказывается, Будда Шакьямуни, ушёл из сансары благодаря идаму Калачакры. Мы получаем такую возможность, чтобы в этой жизни достичь состояния особой связи с идамом Калачакры и поэтому мы собрались, чтобы сказать спасибо Жадо Ринпоче, спасибо друг другу за то, что мы здесь собрались. Вам - дорогим верующим, гостям из далёкой Калмыкии и других республик, из Монголии, из Внутренней Монголии Китая, желаю удачи, здоровья и главное, чтобы вы стали ближе к идаму Дуйнхор Ван Калачакре, - обратился к верующим Дамба Аюшеев.
В соцсетях появилось видео, где публика восторженно провожает Жадо Тулку Ринпоче после учения.
Учения продлятся до 19 июля.
Программа:
17 июля, среда (12 день) основные дни:
7.00 – 12.00 Прочтение текста Дуйнхор.
17.00 – 21.00 Дуйнхор Ван- Посвящение Калачакра.
18 июля, четверг (13 день):
8.00 –12.00 Подношение песка Мандалы хозяину воды – Лусад Хаану.
17.00 –21.00 Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.
19 июля (14 день):
8.00–12.00 Дан Шуг (Благодарность и прошение долгой жизни Учителю); Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.
17.00 -21.00 Лун (устная передача), обширный комментарий практики шестиразовой Гуру-йоги Калачакра.