Журналист назначен замдиректора Национального музея Бурятии

Высокий пост в Национальном музее получил Тимур Дугаржапов



Известный в республике журналист, бывший главный редактор издательского дома «Новая Бурятия» Тимур Дугаржапов назначен заместителем директора по развитию и связям с общественностью Национального музея Бурятии. Об этом сегодня сообщило минкультуры Бурятии.



Тимур Дугаржапов имеет историческое образование.



- В качестве заместителя директора Тимур Дугаржапов будет заниматься информационным продвижением музея, взаимодействием с общественностью и органами власти, а также проектами развития и новыми направлениями музейной деятельности. Он известен в республике, как журналист и редактор, однако при этом имеет историческое образование. Был директором школы, преподавал историю в институте иностранных языков и школах в Иркутске, а также в Орликской средней школе. Во время работы в администрации Иркутской области в аппарате губернатора курировал не только работу со СМИ, но и вопросы сотрудничества с учреждениями культуры, включая музеи региона, - поясняют в минкультуры.



Также учёным секретарем музея назначена Арюна Бальжурова, ранее занимавшая должность хранителя буддийской коллекции Национального музея Бурятии. Она будет курировать научную, методическую и грантовую деятельность. В сфере её внимания будет находиться и экспозиционная деятельность.

