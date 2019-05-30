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Для Нацбиблиотеки Бурятии покупают мебель на 14 миллионов

Для Нацбиблиотеки Бурятии покупают мебель на 14 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Новую мебель должны поставить до ноября

В Бурятии объявлен электронный аукцион на поставку мебели для пристроя Национальной библиотеки. Начальная цена контракта – 14 миллионов рублей. Заказчиком выступает управление капитального строительства правительства Бурятии.

Заявки на участие в торгах принимаются до 14 июня. Аукцион состоится 21 июня.

В перечне требующейся специализированной мебели для библиотеки – выставочные витрины, модульная рабочая станция для выдачи и демонстрации фондов, экспозиционные модули, стеллажи, систематизаторы, шкафы, читательские и журнальные столы, стулья, диваны и т.д.

Поставить и собрать мебель в библиотеке победитель торгов должен до 15 ноября 2019 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», пристрой к Национальной библиотеке строят уже много лет. Изначально его хотели построить ещё к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав России в 2011 году, но не сдали в эксплуатацию до сих пор.

Только летом 2016 года расчистили территорию для строительства пристроя. Между управлением капстроительства и ООО «Фортуна» был заключен госконтракт на строительство пристроя и реконструкцию здания Национальной библиотеки на сумму 78 миллионов рублей.

В 2017 году бурятский сенатор Вячеслав Наговицын сообщил о «заморозке» этого объекта министерством культуры России из-за отсутствия финансирования. Но сообщил, что будет стараться поменять ход событий на «позитивный сценарий».

В настоящее время работы находятся на стадии завершения. Высота новых построек от трёх до семи этажей. Здесь в том числе появится большое книгохранилище, а также зал для работы с посетителями.
госзакупки национальная библиотека
 
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