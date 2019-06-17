Иркутские спортсмены заняли второе место
Соревнования по разбиванию хребтовой кости (игра «hэер шаалган») впервые были включены в спортивную программу Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры», прошедшего с 13 по 15 июня на Ольхоне. Состязания прошли среди мужчин в пяти возрастных категориях, а также свои силы в этой игре попробовали женщины.
В командном зачёте победителем стала команда Республики Бурятия. Сборная Приангарья заняла второе место. Замкнули тройку лидеров спортсмены Закаменского района Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.
Итоги соревнований
Среди мужчин
Возрастная категория от 14 до 19 лет:
1 место – Жалсып Манзаров (Республика Бурятия);
2 место – Баир Хадаев (Закаменский район);
3 место – Будат Ендонов (Тункинский район).
Возрастная категория от 20 до 30 лет:
1 место – Александр Ишкидеев (Иркутская область);
2 место – Дандар Намдаков (Республика Бурятия);
3 место – Алдар Будаев (Окинский район).
Возрастная категория от 31 до 40 лет:
1 место – Владимир Зунтуков (Иркутская область);
2 место – Клементий Габанов (Окинский район);
3 место – Бато Тагаров (Агинский район).
Возрастная категория от 41 до 50 лет:
1 место – Бэлигто Нохоров (Закаменский район);
2 место – Юрий Халхаранов (Тунскинский район);
3 место – Баир Кушинов (Кижингинский район).
Возрастная категория от 51 до 60 лет:
1 место – Баясхалан Цыриторов (Агинский район);
2 место – Цырен Цыренов (Республика Бурятия);
3 место – Александр Доржиев (Тункинский район).
Среди женщин
1 место – Долгор Ангархаева (Тункинский район);
2 место – Надежда Балданова (Тункинский район);
3 место – Дулма Ербаева (Кижингинский район).
Бурятия выиграла соревнования по разбиванию костей на Ёрдынских играх
Общество, Фото:
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