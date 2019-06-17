Бурятия выиграла соревнования по разбиванию костей на Ёрдынских играх

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Иркутские спортсмены заняли второе место



Соревнования по разбиванию хребтовой кости (игра «hэер шаалган») впервые были включены в спортивную программу Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры», прошедшего с 13 по 15 июня на Ольхоне. Состязания прошли среди мужчин в пяти возрастных категориях, а также свои силы в этой игре попробовали женщины.



В командном зачёте победителем стала команда Республики Бурятия. Сборная Приангарья заняла второе место. Замкнули тройку лидеров спортсмены Закаменского района Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.



Итоги соревнований



Среди мужчин



Возрастная категория от 14 до 19 лет:

1 место – Жалсып Манзаров (Республика Бурятия);

2 место – Баир Хадаев (Закаменский район);

3 место – Будат Ендонов (Тункинский район).



Возрастная категория от 20 до 30 лет:

1 место – Александр Ишкидеев (Иркутская область);

2 место – Дандар Намдаков (Республика Бурятия);

3 место – Алдар Будаев (Окинский район).



Возрастная категория от 31 до 40 лет:

1 место – Владимир Зунтуков (Иркутская область);

2 место – Клементий Габанов (Окинский район);

3 место – Бато Тагаров (Агинский район).



Возрастная категория от 41 до 50 лет:

1 место – Бэлигто Нохоров (Закаменский район);

2 место – Юрий Халхаранов (Тунскинский район);

3 место – Баир Кушинов (Кижингинский район).



Возрастная категория от 51 до 60 лет:

1 место – Баясхалан Цыриторов (Агинский район);

2 место – Цырен Цыренов (Республика Бурятия);

3 место – Александр Доржиев (Тункинский район).



Среди женщин



1 место – Долгор Ангархаева (Тункинский район);

2 место – Надежда Балданова (Тункинский район);

3 место – Дулма Ербаева (Кижингинский район).

