Силовики Бурятии соревновались в стрельбе из боевого оружия

Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия был посвящён памяти снайпера Арсения Етобаева



На стрельбище Управления Росгвардии по Республике Бурятия прошёл Чемпионат БРО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, посвящённый памяти ветерана Отечественной войны Арсения Етобаева. В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов из 9 команд органов безопасности и правопорядка региона.



В первый день соревнований было разыграно 4 комплекта медалей по стрельбе из пистолета Макарова среди женщин и мужчин. В обоих упражнениях у женщин победила Ирина Туркина. У мужчин победу в стрельбе из боевого пистолета праздновали Сергей Марменков и Дымбрыл-Доржо Очиров.



Во второй день чемпионата мужчины соревновались в стрельбе из автомата и снайперской винтовки. Первое место в стрельбе из автомата вновь занял Дымбрыл-Доржо Очиров. В скоростной стрельбе победил Булат Доржиев. В упражнении со снайперской винтовкой победу праздновал Алексей Салтанов.



По итогам общекомандного первенства в первой группе победил коллектив физической культуры №42, во второй группе – КФК 2 из Иволги, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики Республики Бурятия.

