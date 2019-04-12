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В Иркутске заработают 10 площадок с телескопами

В Иркутске заработают 10 площадок с телескопами
Общество, 
Все желающие смогут полюбоваться на Луну через телескопы

12 апреля в Иркутске с 20 до 23 часов будут работать десять площадок, на которых все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну через телескопы. Всемирную ночь тротуарной астрономии город поддерживает уже в 13-й раз, и год от года площадок всё больше.

Акцию проводят Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество - сообщество любителей астрономии.

астрономия
 
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