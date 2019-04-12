В Иркутске заработают 10 площадок с телескопами

Все желающие смогут полюбоваться на Луну через телескопы



12 апреля в Иркутске с 20 до 23 часов будут работать десять площадок, на которых все желающие смогут бесплатно посмотреть на Луну через телескопы. Всемирную ночь тротуарной астрономии город поддерживает уже в 13-й раз, и год от года площадок всё больше.



Акцию проводят Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество - сообщество любителей астрономии.



